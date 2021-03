Brechas de conectividad y ruralidad marcaron el retorno a clases en el Maule en medio de la pandemia

El retorno a clases este 1 de marzo en el Maule evidenció las brechas de la educación tanto rural como urbana y también de conectividad para enfrentar un nuevo año académico en pandemia.

En Rauco, por ejemplo, el Liceo Polivalente debió generar un plan para enfrentar la realidad en los sectores más apartados, donde simplemente no hay comunicación telefónica y tampoco internet.

"Los profesores jefes coordinan las entregas y retiro de guías a los estudiantes, muchos de ellos en cerros, donde no hay comunicación. Debieron desplazarse distancias para tener señal telefónica y comunicarse con los profesores o recibir mensajes de texto", dijo a Cooperativa Regiones, el profesor Nelson Pérez.

El docente agregó que "muchas veces me emocionó contactarme con alumnos que me decían que estaban trabajando con animales o haciendo labores del campo, igual se comprometían a hacer las guías. Había que ingeniárselas, pero con la experiencia ahora esperamos tener también contacto con ellos, que es crucial para la enseñanza y aprendizaje".

"Camp Summer"

Otra es la realidad del Colegio Inglés de Talca, establecimiento privado que este 1 de marzo comenzó sus clases presenciales con el 96 por ciento de sus alumnos.

"Son 1.222 los estudiantes, tenemos un 96 por ciento de alumnos que se dividirán en dos jornadas, mañana y tarde, con todas las medidas protocolares para la prevención del Covid-19", contó el rector Roberto Bravo.

"Tuvimos en octubre un primer acercamiento presencial de manera voluntaria y un 'Camp Summer', que nos permitió adentrarnos en este retorno voluntario a clases presenciales", complemento Bravo.

Municipalidades del Maule

Bernardo Vásquez (UDI), alcalde de Pelarco y presidente del Capítulo Regional de Municipalidades del Maule, manifestó que "ya quedó establecida la brecha de desigualdad educacional que existe entre la ruralidad y lo urbano. Ya tenemos una deuda histórica de conectividad digital y eso se lo planteé al Presidente Piñera en la última reunión que sostuvimos en La Moneda".

Infraestrutura Digital

Desde la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, el presidente Rodrigo Ramírez aseveró que "los municipios y Gobiernos Regionales, junto al sector privado, deben construir su propia, particular y pertinente agenda digital y con ello dotar de infraestructura digital a zonas rurales y a núcleos suburbanos, donde vivan de 20, 50 ó 100 hogares"

El ex subsecretario de Telecomunicaciones agregó que "hasta ahora vemos más barreras desde los propios municipios para ese despliegue".

En el Maule tan sólo tres comunas de las 30 habilitaron el retorno a clases presenciales de manera voluntaria.

Profesora "influencer" en la vecina región de Ñuble

Este contexto de cambio fue lo que motivó a una profesora de la vecina región del Ñuble a compartir a través de sus cuentas de Instagram una variedad de contenido, con el propósito de ayudar a otros colegas a enfrentar la nueva modalidad.

Se trata de Paola García, @_profepaopao en Instagram, docente de la comuna de Cobquecura, quien desde que empezó la pandemia han destacado en la red social convirtiéndose en referentes en su área.

"Creo que al principio había un cierto nivel de resistencia (de los docentes), un 'no quiero' o 'no puedo', pero de a poco eso se ha ido desmitificando. Tengo recién 26 años, este es mi tercer año de trabajo y competir con una profesora que lleva 20 o 25 años ejerciendo y venir a decirle a ella cómo se hace una clase, no me parecía justo; entonces, lo que hice fue poner la tecnología y ella pone la experiencia, y así armamos una clase súper potente que hasta ahora nos ha dado buenos resultados", contó a Cooperativa Regiones.