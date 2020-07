El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descarto la condonación de las deudas por el Crédito con Aval del Estado (CAE) atendida la pandemia del coronavirus Covid-19.

"Condonar las deudas del CAE son miles de millones dólares. Todos entendemos el drama que estamos asistiendo en este minuto. Hay millones de chilenos desfavorecidos que no han tenido nunca la posibilidad de estar en la universidad, que están sufriendo un dolor drámatico", dijo el jefe de la "billetera fiscal" a Canal 13.



"Yo pregunto ¿es ético que sacrifiquemos miles de millones de dólares para asistir un grupo que, con todo, tuvo la suerte de cursar la universidad, tuvo el privilegio de cursar la educación superior? Y eso se va a traducir en generar mayores posibilidades laborales y mayores ingresos", señaló el secretario de Estado. "¿No es acaso más justo destinar esos dineros a aquellos que más lo necesitan, no es acaso más justo destinarlo a la primera infancia, donde sabemos que las brechas de desigualdad se enjendran. no es acaso más justo destinarlo a una educación presescolar y escolar de primer nivel, que es donde se crean las brechas de desigualdad", agregó.



Para Briones el "volver a insistir, más aún en momentos dramáticos como estos, en condonar una deuda de personas que tuvieron el privilegio, pese a todo, de cursar la educación superior, que no es algo que todos tengan acceso lamentablemente en Chile hoy día, me parece que es extemporáneo".

En esa línea, el ministro de Hacienda apuntó al proyecto sobre el CAE que está en el Congreso y a concentrar los recursos limitados del Fisco en aquellos que más lo necesitan pues hoy día "somos un país más pobre".