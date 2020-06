Buque Hospital Sargento Aldea espera orden para zarpar desde Talcahuano a Valparaíso

A la espera de la orden de zarpe se encuentra el Buque Hospital Sargento Aldea de la Armada de Chile, que desde el inicio de la pandemia realiza operaciones ambulatorias en Talcahuano.

A la fecha se contabilizan 57 intervenciones, que han permitido descongestionar el Hospital Las Higueras, que opera fundamentalmente como hospital base de Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé para la epidemia de Covid-19.

Depende del Minsal

El contraalmirante Carlos Huber, jefe de la Defensa Nacional y comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, dijo que la medida ha dado "muy buenos resultados, y la condición del buque es que está listo al arribo; es decir, está en condiciones de zarpar cuando y donde se ordene, porque está a disposición del Ministerio de Salud"

"Ellos (el Ministerio) van a disponer dónde y cuándo el buque se desplace, tal como lo determinó, hacia Valparaíso", indicó Huber.

Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Espina, apuntó a que "las decisiones en materia de Salud las adopta el ministro de Salud, siempre pensando en lo mejor para el país".

"Yo le puedo asegurar que la Región del Biobío siempre va a contar con todos los medios materiales, humanos, civiles y de fuerzas armadas, para que su población, hombres y mujeres, puedan tener la oportuna atención", indicó el ministro.

Alcalde de Talcahuano espera cuarentena

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, comentó que "es preocupante lo que pasa en Valparaíso y la necesidad de camas que hoy día se tienen en esa región".

"Los medios tienen que ser dispuestos donde se requieran, y hoy día se requiere en Valparaíso. Esperamos -Dios mediante- no requerirlo en la Región del Biobío, y ante ello es importante seguir reforzando el llamado a la gente a que no salga si no es necesario y, a la autoridad nacional, la cuarentena preventiva, más allá del aumento de las residencias sanitarias: no se excluyen unas a otras", añadió el jefe comunal.