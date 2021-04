Casi 300 denuncias ha recibido la Dirección del Trabajo tras un año de vigencia de la ley de teletrabajo

El Gobierno entregó este lunes un balance del primer año de vigencia de la ley que regula el teletrabajo en Chile, asegurando que logró proteger una gran cantidad de puestos de trabajo pero que aún tiene muchos desafíos por mejorar, dado que hasta le fecha se han recibido 299 denuncias en la Dirección del Trabajo.

Sobre este primer año de funcionamiento, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, destacó que fue una modalidad utilizada por cerca del 25 por ciento de los ocupados a mediados del año 2020 y llamó a denunciar si los empleadores no cumplen la ley.

"Es importante que esta ley, que nació del apoyo transversal en el Congreso, que busca regular una modalidad de empleo que llegó para quedarse y que es parte de los empleos del futuro, se cumpla adecuadamente", afirmó la autoridad de Gobierno.

Según se detalló, del total de denuncias un 25 por ciento son por no registrar anexos de teletrabajo, un 22 por ciento por no proveer elementos necesarios -computadores e inmobiliario para los labores-, un 14,5 por no costear gastos del teletrabajo -por ejemplo la cuenta de internet-, y solo un seis por ciento son porque el empleador no informa adecuadamente los derechos en materia de seguridad y salud en el teletrabajo.

Entre los cambios normativos se cuenta que el teletrabajo se debe acordar entre el empleador y el trabajador, manteniendo una serie de derechos laborales, entre ellos, el salario y el descanso de 12 horas entre jornadas.

Además, será función del empleador mantener todos los insumos para el ejercicio laboral, ya sea el PC, internet o impresoras y también se garantiza cobertura ante accidentes, incluso pudiendo ir a la mutual de seguridad respectiva.

"Es muy importante cuando esto no se cumpla, porque la ley es clarísima que es responsabilidad del empleador esta materia, esto se denuncie", puntualizó Arab en un punto de prensa.