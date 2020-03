Casi 40 mil chilenos han retornado desde el inicio de la crisis por el coronavirus, según Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores cifró en 39.340 los chilenos que retornaron al país entre el 18 y el 28 de marzo, en el marco de la crisis desatada por el coronavirus Covid-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo, implicando el cierre de fronteras y la prohibición de vuelos comerciales alrededor del mundo.

En esos 11 días regresaron 29.470 chilenos y 9.870 extranjeros residentes, lo que ha sido posible gracias a las gestiones para mantener las rutas abiertas, a la colaboración de otros países y a los vuelos humanitarios coordinados con las líneas aéreas nacionales.

Solo este fin de semana llegaron a Chile, vía aérea, 2.506 personas, informó la Cancillería.

El canciller, Teodoro Ribera, informó que se dio por concluido la repatriación desde "tres puntos críticos: Colombia, México y República Dominicana".

Pese a las cifras, el ministro de RR.EE. advirtió que se está acabando el tiempo para repatriar a los compatriotas que aún están varados por el mundo, ya que cada vez hay más aeropuertos cerrados, y anunció que desplegarán "un plan de ayuda básico".

"Los chilenos que no retornen al país antes de eso, no podrán hacerlo hasta que la situación comience a normalizarse en otras naciones, y por esta razón estamos en condiciones de desplegar un plan de ayuda básico, focalizado en aquellos nacionales que no tengan condiciones mínimas para permanecer en el exterior", sostuvo el jefe de la diplomacia nacional.

El detalle de los retornados

El Ministerio de RR.EE calificó como "especialmente compleja" la repatriación en Colombia, ya que fue necesario gestionar salvoconductos especiales para que las personas se desplazaran desde distintos puntos del país hacia Bogotá. Finalmente, 185 personas regresaron el domingo a Chile desde esa nación, pese a que 300 estaban inscritas.

Desde Ciudad de México y Cancún regresaron 160 ciudadanos, incluido un grupo de becarios del Ministerio de Educación, luego de que las líneas aéreas Avianca y Aeroméxico endosaran a Latam los pasajes que habían sido comprados en vuelos que no se llevaron a cabo.

En tanto, 141 personas fueron repatriadas desde República Dominicana y otras 26 llegaron desde Milán, en Italia, desde donde se contrató un vuelo especialmente para la situación.

Además, el Gobierno informó la llegada a Chile de un vuelo humanitario desde Cusco, Perú, operado por Sky Airline, con un grupo de compatriotas que se encontraba rezagado en el país vecino.

La Cancillería también ha conseguido mantener abiertas rutas de aproximación a Chile, por ejemplo, a través de Sao Paulo, Brasil, gracias a un convenio bilateral realizado con ese país. "Esto ha permitido que algunos chilenos varados en el Sudeste Asiático pudieran viajar mediante Ethiopian Airlines a Etiopía y de ahí continuar hacia Santiago", indicó el Ministerio de RR.EE.

Acciones a seguir

Respecto a los chilenos que siguen varados en Cuba, la Cancillería anunció que el ministro Ribera y el Presidente Sebastián Piñera "tomaron contacto con sus pares en Panamá para solicitarle la apertura del aeropuerto para viabilizar vuelos de la aerolínea Copa".

Además, se está trabajando en la operación de un vuelo que viaje con ciudadanos desde Venezuela.