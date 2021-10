Casos nuevos de Covid-19 bajaron la barrera de los 2.000 esta jornada

El Ministerio de Salud reportó 1.882 contagios nuevos de Covid-19 en la última jornada y, con esta cifra, los casos que se encuentran en la etapa activa del virus alcanzan los 9.849.

La positividad, por su parte, llegó al 2,58% a nivel nacional, siendo la región con este índice más alto la Metropolitana, con un 4%, seguido de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Los Ríos, que tuvieron una positividad de un 3% las últimas 24 horas, con una base de 62.220 exámenes de PCR realizados.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 32% para la última semana y de un 82% en los últimos 14 días.

"Miramos con atención lo que pasa en las regiones de Magallanes, Los Ríos, Coquimbo y Los Lagos porque son las que han tenido un mayor aumento de nuevos casos en los últimos siete días", sostuvo el ministro de Salud, Enrique Paris.

"Frente a este aumento de casos sostenido inicial, yo creo que estamos en la parte inicial de una tercera ola, no obstante, va a ser una tercera ola de casos, no de casos graves ni de UCI, porque no hemos tenido todavía un impacto fuerte en la hospitalización ni menos en hospitalizaciones en cuidados intensivos, por lo tanto, son en general casos leves de gente vacunado, la gente que tiene Covid y se está hospitalizando son en general no vacunados", detalló el coordinador de la UCI del Hospital Barros Luco, Luis Castillo.

La autoridad sanitaria informó la inscripción de siete fallecidos registrados, totalizando 37.669 decesos desde que se inició la pandemia en nuestro país.

Actualmente hay 435 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, es decir, el 24% de la ocupación UCI actual de la Red Integrada corresponde a pacientes Covid, mismo porcentaje de los últimos dos días. A nivel nacional hay 306 camas críticas disponibles.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, indicó que la estrategia sanitaria no debe ir sólo de la mano con la vacunación, sino que de otras medidas y ejemplificó con Israel, que llevaron una "vida normal y hoy día están viviendo una situación bastante difícil".

"Consideramos que la medida de vacunación no es suficiente. Creo que debemos complementar con nuestras acciones, que son propias del quehacer que tenemos quienes somos funcionarios y que es el pueblo de Chile", agregó.