Cerca del 90% de adultos mayores está con problemas monetarios en la cuarentena, según Amuch

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) realizó una encuesta a los adultos mayores que reveló que cerca del 90 por ciento de esta población está con problemas monetarios debido a la cuarentena por el Covid-19.

Entre los resultados más relevantes están que el 39 por ciento señaló que con el dinero que cuentan regularmente no les alcanza para satisfacer sus necesidades en una situación de cuarentena y el 44 por ciento llega con lo justo.

También se reveló que en la última semana, el 36 por ciento de los adultos mayores han tenido que salir de su hogar y un 42 lo ha realizado entre una y dos veces, algo que preocupa a las autoridades debido al peligro de contagio que esto genera.

"Esto es preocupante si se considera que este grupo es el de mayor riesgo y más vulnerabilidad frente al contagio del coronavirus, en su mayoría son mujeres y sectores rurales", señaló Andrés Chacón, director ejecutivo de la Amuch.

"El 42 por ciento dice que lo hace para abastecerse de alimentos, un 39 por ciento para realizar compras de medicamentos o visitas a centros médicos y un 18 por ciento por ser trabajadores independientes con ingreso diarios y volátiles", añadió.

Otro problema que detectó esta encuesta es que un gran número no puede realizar los trámites de forma online -algo recomendado por las autoridades- ya que el 57,3 por ciento no tiene internet y el 78,4 por ciento no cuenta con tablet, computador o notebook.

Finalmente, se informó que su principal comunicación es a través de celulares y se informa a por medio de la televisión y la radio.