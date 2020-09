14:12 - | Alcalde de Teodoro Schmidt, Alfredo Riquelme, realizó balance de la cuarentena en la comuna: Nos hemos encontrado con las mayores dificultades en los sectores rurales que tiene que abastecer la alimentación a su ganado, que además no tiene los medios técnicos, ni internet para poder solicitar la autorización

11:46 - | Secretario Colegio Médico: La polémica entre Espacio Público y el ministro Paris no tuvo mucho sentido de fondo; y no se entendió, o el ministro no quiso entender, lo que planteó el centro de estudios sobre la búsqueda activa #CooperativaEnCasa