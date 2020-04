Ciberdelitos aumentaron 40 por ciento en el último mes en plena crisis del Covid-19

Un aumento de cerca del 40 por ciento en el último mes, en plena pandemia del Covid-19, se registró en los ciberdelitos en el país.

En conversación con Cooperativa, René Caracci, country manager de Nova Red, empresa experta en ciberseguridad, señaló que este tipo de delitos "es esperable" en este tipo de situaciones, como la crisis por el coronavirus.

"Generalmente los ciberdelincuentes, los hackers, se aprovechan mucho de estos cambios de la sociedad (...) Así como ahora tuvimos este aumento super grande de ciberataques, también durante el estallido social hubo un aumento sustantivo de los ciberataques", sostuvo.

"Lo que hemos visto mucho es que la gran mayoría de ese aumento de delitos informáticos se hacen por este concepto que nosotros llamamos 'Phishing': son mensajes fraudulentos que utilizan los ciberdelincuentes a través de correos electrónicos, a través de WhatsApp, invitando a la gente a conectarse a sitios web fraudulentos", agregó Caracci.

"Ahí lo que hacen es obtener información confidencial de la persona, que después les permite cometer delitos", aclaró.

El experto hizo un llamado a no hacer clics a hipervínculos desconocidos y no revelar la información personal a nadie, para no caer en fraudes bancarios.