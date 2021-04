Cinco comunas vuelven a cuarentena y otras 17 cambian en plan "Paso a Paso"

El Ministerio de Salud anunció este lunes que el jueves 15 de abril, a las 05:00 horas, 22 comunas a lo largo de Chile avanzarán o retrocederán en el plan "Paso a paso".

Dentro del listado, hay cinco comunas que ingresan a Cuarentena (Fase 1):

Región de Atacama: Caldera

Caldera Región de Valparaíso: San Esteban

San Esteban Región de O'Higgins: La Estrella

La Estrella Región de Maule: Sagrada Familia

Sagrada Familia Región de Los Lagos: Los Muermos

Con estos retrocesos, desde el jueves sólo habrá 45 comunas sin algún tipo de confinamiento en el país.

Son seis las comunas que retroceden a Transición (Fase 2), entre ellas Punta Arenas, la capital de la Región de Magallanes:

Región de Tarapacá: Huara

Huara Región del Biobío: Antuco y Alto Biobío

Antuco y Alto Biobío Región de Aysén: Río Ibáñez y Puerto Cisnes

Río Ibáñez y Puerto Cisnes Región de Magallanes: Punta Arenas

AVANCES

Las comunas que salen de Cuarentena y avanzan a Transición son:

Región de Antofagasta: Taltal

Taltal Región de Atacama: Huasco

Huasco Región de O'Higgins: Navidad

Navidad Región del Maule: Pelluhue

Pelluhue Región del Biobío: Lebu

Lebu Región de Los Lagos: Quinchao

Finalmente, las comunas que avanzan el jueves de Transición a "Preparación" (Fase 3) son las siguientes:

Región de Antofagasta: Mejillones

Mejillones Región de Atacama: Freirina

Freirina Región del Biobío: Contulmo y Tirúa

Contulmo y Tirúa Región de Los Lagos: Futaleufú

CAYÓ LA POSITIVIDAD DE LOS PCR

En el reporte televisado de hoy se informó de 6.372 casos nuevos, detectados a partir de 73.293 exámenes PCR informados en las últimas 24 horas.

Con ello, la positividad fue de 8,42 por ciento a nivel país, lo que representa una caída respecto a las últimas semanas -superó el 10% y y llegó incluso al 15% desde fines de marzo-; y a 9 por ciento en la Región Metropolitana.

Pese a ese dato y a que la cifra de casos de hoy es bastante menor a los más de 9.000 del viernes, nada indica por ahora que se esté quebrando la tendencia al alza: en los últimos siete días, el país sumó más de 50.000 contagiados-

Chile llegó así a 1.075.255 casos totales durante la pandemia, de los cuales 45.021 son actualmente activos (contagiantes).

En tanto, los fallecidos confirmados desde el inicio de la epidemia suman 24.483. De éstos, 137 fueron ingresados al Registro Civil en las última jornada.

En la red integrada público-privada ya hay 4.158 camas críticas instaladas, 4.023 de las cuales están actualmente ocupadas, lo que representa el 97%. De ellas, 3.203 corresponden a pacientes Covid-19, de los que 2.768 están conectados a ventilación mecánica invasiva. Así las cosas, sólo quedan 135 camas disponibles, 50 en la Región Metropolitana.

"Esperamos contar con 4.300 camas durante la próxima semana. Sabemos el esfuerzo enorme que están haciendo los equipos de salud, por eso no comprendemos la actitud arriesgada y fuera de todo control de algún grupo de personas que siguen poniendo en peligro sus vidas al no cumplir las medidas sanitarias, que está ingresando mucho más jóvenes a las UTI", lamentó el ministro Enrique Paris.

En la misma línea del titular sanitario, criticando a aquellos que siguen realizando fiestas clandestinas pese al delicado estado de la situación sanitaria, se manifestó el director de la ex Posta Central, el doctor Osvaldo Carrasco.

"La consciencia humanitaria es la que falta aquí, no tengo palabras como para poder analizar esa situación. Son personas que no entienden y no se dan cuenta de que eso nos tiene como estamos. Yo veo a la gente cómo llega acá, veo lo que estamos haciendo, es gravísimo, gente que se muere, no es una gripe cualquiera, hemos tenido pacientes gravísimas con 23 años, es una situación alarmante", sostuvo.

Si bien ha bajado el procentaje de personas mayores de 70 años hospitalizados, ha ido subiendo en los demás grupos etarios. En general, la cifra aumenta a razón de 300 nuevas internaciones por semana.

¿INMUNIDAD DE REBAÑO?

El ministro Paris, por otra parte, evitó comentar los dichos de su antecesor, Jaime Mañalich, quien consideró "equivocado" al Gobierno y el Minsal por prever que Chile puede alcanzar la inmunidad de rebaño a fines de junio. "No es momento de polemizar, tampoco debemos mirar atrás", comentó el actual jefe de la cartera.

A la vez, Héctor Ramírez, investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y miembro del equipo ICovid, ve "complicado" hacer pronósticos a "muy largo plazo".

"Si el efecto de la vacuna no se alcanza a ver luego, claramente las próximas semanas no va a bajar mucho la cantidad de contagios y se va a mantener, y eso va a afectar el uso de camas UCI. A cortísimo plazo, una semana o dos, no se ve tan alentador (el panorama). La fecha exacta es delicada decir, porque depende de la eficacia", dijo.