Consejero del Banco Central: Buscamos que el nivel de vida de la gente no caiga a niveles preocupantes

El consejero del Banco Central, Alberto Naudon, comentó los objetivos de las políticas económicas que se llevan adelante para enfrentar la pandemia de coronavirus.

En conversación con Hablando De, el ingeniero comercial planteó que uno de los principales propósitos es que el nivel de vida de las personas no se derrumbe, a propósito de las medidas adoptadas por las autoridades, como la cuarentena obligatoria que tendrá el Gran Santiago a partir de este viernes por la noche.

"Estamos súper preocupados, hay que tener consciencia que estas medidas (las cuarentenas) tienen un costo alto para la población, pero hay que tomarlas de la forma más eficiente posible pero de que va a haber un costo, lo va a haber", comentó.

El experto explicó que en general, las medidas del Banco Central están orientadas a que la economía "ande más rápido", pero que ahora, con la cuarentena, eso no es posible y que hay otros objetivos.

"Ahora hay dos grandes objetivos en la política económica. Uno, es que la calidad de vida de la gente no caiga bajo cierto nivel que podríamos llamar preocupante, porque hay mucha gente de ingresos bajos, informales, que les está costando sobrevivir día a día", sostuvo.

"Eso está en las manos del Gobierno, como apoyar a las personas más complicadas para que pueda pasar de manera más digna por este bache", detalló.

La otra meta importante para Naudon es que la actividad económica pueda retomar su rumbo con prontitud luego de atravesada esta contingencia sanitaria.

"El segundo objetivo es que cuando pase la pandemia los daños permanentes en la economía sean los menores posibles: que no se rompan las relaciones laborales, o que se rompan lo menos posible, que no rompan las relaciones financieras, que no se rompan las relaciones entre empresas y clientes", manifestó.

"O sea lo que necesitamos es que cuando se acabe la pandemia la gente vuelva a trabajar y su empresa esté; que las empresas quieran vender y sus clientes estén; que la gente que quiera financiar un proyecto pueda ir al banco y no tenga la carga de estar cerca de una quiebra y no le presten plata. Que este paro en la actividad económica no se tranforme o no genere efectos permanentes en la economía", concluyó.