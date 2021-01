Controversia por resultados PCR dispares de la alcaldesa de Molina

La alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo (DC), reveló que arrojó tres resultados diferentes en las muestras PCR que se le tomaron para determinar si era positiva para el Covid-19, luego de presentar síntomas a mediados de enero.

La jefa comunal, a través de sus redes sociales, exigió explicaciones a la Seremi de Salud por la variedad de muestras, mientras el presidente de la Comisión de Salud del Concejo Municipal, concejal Sergio Campos (independiente), acusó que Castillo trabajó con síntomas tras el primer PCR.

"Estoy sorprendida porque primero se me diagnosticó indeterminado, posteriormente positivo para coronavirus, que me tenía en cuarentena y finalmente, tras realizarme uno de manera particular acá en mi casa, dio negativo", dijo Priscila Castillo.

La jefa comunal agregó que "yo pido una explicación a la Seremi de Salud, porque esto produce angustia y quizás a cuánta gente le pasa lo mismo".

El concejal Campos, acusó que "ella (Castillo), se realizó el primer PCR porque tenía síntomas, dio indeterminado y no hizo cuarentena preventiva, entregó vales de gas a la gente y otras actividades".

"Esto lo hice saber a la seremi de Salud, Marlenne Durán, por correo y no tuve respuesta", concluyó el edil.

Desde la Seremi de Salud del Maule, comprometieron un pronunciamiento para esta jornada, mientras que desde el Municipio de Molina anunciaron querellas.