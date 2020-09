Coyhaique superó los 260 casos activos de Covid-19

Este domingo se notificaron 83 nuevos casos de Covid-19 en la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén.

Esta ciudad inició el pasado viernes su cuarentena territorial, tiempo en que la mayoría de la población ha tenido un buen comportamiento, según analizan las autoridades regionales, aunque siguen preocupando los resultados que se están obteniendo en las muestras.

Con estos nuevos contagiados se alcanzó una cifra de casos activos de 264 personas de un total acumulado de 433, con lo que más del 50 por ciento del total de casos en la región se han registrado durante las últimas dos semanas.

Esto ha sido motivado en gran medida por la búsqueda activa de casos, algo que cambiará debido a que la cantidad de muestras que se estaban tomando supera la capacidad de análisis de los laboratorios.

"Yo puedo meter una cierta cantidad de muestras y más que esas no entran dentro de esta máquina. Eso es la limitante, no la capacidad de toma de muestras, sino de procesamiento de la misma", detalló Franklin Fournier, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud de Aysén.

"No es un problema de suministros, no es un problema de tubos de ensayo o de reactivos, por lo menos no por el momento y eso quiero dejarlo bien claro. Es un problema del procesamiento de las muestras, de los cupos y de la capacidad humana que tenemos para procesar las muestras", añadió el funcionario de la salud.

Debido a esta situación, sólo se va a realizar exámenes PCR a contactos estrechos y particularmente a aquellos que tengan sintomatología que sea incompatible con el Covid-19.

En materia policial, se han detenido a seis personas durante esta cuarentena hasta la tarde de este domingo, quienes ya pasaron a su control de detención y a través de procedimientos simplificados fueron multados con montos que se acercan a los 50 mil pesos.