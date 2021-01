Cuarentena en Antofagasta: "Énfasis estará puesto en las playas", dice el Gobierno

A las 05:00 horas de este jueves, las comunas de Antofagasta y Mejillones retroceden a cuarentena: la Fase 1 del plan "Paso a Paso", medida que busca frenar el aumento significativo de casos registrados durante las últimas semanas.

La seremi de Salud, Rossana Díaz, recordó que -según se anunció el lunes- "estas cuarentenas van a ser más estrictas".

"Vamos a mantener la trazabilidad a través de la contratación de personas, mejorar la fiscalización contratando mas fiscalizadores, incrementar el trabajo de nuestras cuadrillas sanitarias, mantener la dura fiscalización nocturna viernes y sábado y, por supuesto, nuestro énfasis va a estar puesto en las playas", advirtió.

En esta línea, se evalúa la instalación de vallas papales en el Balneario Municipal, Playa El Trocadero y en todas las playas autorizadas, con el objetivo de controlar el aforo e impedir el acceso de vehículos a dichos lugares.

Rossana Díaz llamó a la comunidad a acatar las restricciones y respetar a los fiscalizadores, que muchas en varios casos han sido insultados y agredidos por infractores.

ÚLTIMAS HORAS PRE CONFINAMIENTO

Durante esta jornada, la congestión vehícular, largas filas en bancos, servicios y comercio, y mucha gente en las playas han marcado las horas previas al confinamiento de Antofagasta.

En la calle, la mayoría de las personas está de acuerdo con la medida: "Me parece bien, están aumentando los contagiados y debemos cuidarnos, pero nos desfavorece por los trabajos, porque todo se paraliza", comentó un transeúnte, Omar (prefirió mantener su apellido en reserva), a Cooperativa Regiones.

En la antesala del confinamiento, el panorama en la capital regional ha sido de congestión vehícular, largas filas en bancos, servicios y comercio. (Foto: Dayane Márquez)

Para Cecilia Morales, la medida es acertada, pues "son muchos los contagios, la gente no entiende, no saben usar la mascarillas, no guardan el distanciamiento social y llenan los espacios públicos".

En contraste, para Viviana Araya, "la medida es pésima".