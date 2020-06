Cuarentena obligatoria: Sólo habrá dos permisos a la semana para salir de los hogares

El Gobierno anunció que si bien no es posible hacer una hibernación en la Región Metropolitana, sí decidió dejar sólo dos permisos para salir de los hogares duante la cuarentena que se extiende por varias comunas del país.

Subsec @SubPrevDelito @katymartorell:



"Solo se podrá obtener 2 por persona en horario diurno a la semana"



"Salvoconductos individuales se mantienen y utilizados en horario toque de queda para trámites funerarios y que superen horario de atención médica". pic.twitter.com/a9nbPY9wiX — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 17, 2020

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, detalló que "respecto a los permisos individuales de desplazamiento, sólo se podrá obtener dos por persona en horario diurno a la semana".

"Se reducen de cinco a dos", remarcó.

Mientras que respecto al permiso único de trabajo -que comenzó a regir el lunes-, Martorell anunció que van a sumar "a los funcionarios públicos y a los servicios de alimentos y comercio esencial".

"Sólo quedarán fuera de este permiso único colectivo: transporte, funcionarios de salud público o privada, bomberos y las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Los funcionarios públicos deberán sumarse entonces también a este permiso, de manera tal que estén en la calle sólo pueden hacerlo con el permiso que les llega a su correo, que viene con el nombre de la persona, con el horario y la labor que deben realizar", explicó.

Martorell justificó la modificación en que hay casos de personas que con carnet de identidad y credencial van al supermercado o a la farmacia.

Los salvoconductos individuales en toque de queda se mantienen sin cambios, los que sólo están permitidos en caso de trámite funerario o tratamiento médico.

"No es posible hablar de una hibernación"

La subsecretaria de Prevención del Delito también señaló que no es posible llevar a cabo una hibernación en Santiago, como lo proponía Espacio Público, porque "no es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta la calidad de vida de las personas que están en cuarentena".

"No permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios que son básicos, pero, sin embargo, en la Región Metropolitana vamos a restringir al máximo los permisos porque si no logramos disminuir el procedimiento, no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta catástrofe, y se reforzarán todas las fiscalizaciones que se están realizando", remarcó.