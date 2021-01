La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, desdramatizó el reclamo de la Municipalidad de Arica respecto a que una "disminución de recursos" comprometidos por el Ministerio la obligó a suspender una exitosa estrategia local de trazabilidad de los contagios por Covid-19. "Quiero asegurarle a la población que la Seremi de Salud (de Arica) está tomando toda la secuencia de testeo, trazabilidad y aislamiento", dijo Daza este jueves, en el reporte televisado sobre la evolución de la epidemia. "El día 31 de diciembre (la seremi Beatriz Chávez) recibió un llamado, la información de que la atención primaria de la Municipalidad de Arica no seguiría haciendo la estrategia de trazabilidad, e inmediatamente la Seremi de Salud decidió tomar ese rol y hoy día ya cuenta con el recurso humano para que no se ponga en riesgo esta estrategia, que es tan importante. Esto puede suceder en varias comunas, porque (...) no están teniendo la capacidad para poder hacer la trazabilidad y, en ese caso, todas las autoridades sanitarias y seremis de Salud están fortaleciendo sus equipos para poder hacerse cargo. Así lo están haciendo en todas las regiones", aseguró Daza.

