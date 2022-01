Diputada PS sin esquema completo de vacunación se contagió y mandó a toda su bancada a cuarentena

El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), informó este lunes que la diputada socialista Jenny Álvarez, sin el esquema completo de vacunación, se contagió de Covid-19 y, por lo tanto, toda la bancada socialista debió iniciar una cuarentena.

El confinamiento también salpicó a funcionarios y otros miembros del Parlamento.

Paulsen explicó que la parlamentaria dio positivo hoy y no asistió al Congreso en esta jornada, sin embargo, sus compañeros de bancada sí, por lo que tras conocer el caso positivo se retiraron del hemiciclo.

A este caso positivo se suma otro diputado, quien el fin de semana fue confirmado con contagio de Covid-19, por lo que otros cuatro parlamentarios iniciaron la cuarentena respectiva.

El diputado Paulsen precisó que "todos los contactos estrechos, de los dos parlamentarios que están con caso positivo, ya están en cuarentena".

PARLAMENTARIOS NO TIENEN OBLIGACIÓN DE VACUNARSE

El presidente de la Cámara confirmó que la bancada deberá permanecer en cuarentena hasta el miércoles, por lo que se les pidió realizarse un PCR.

Los funcionarios del Congreso y la prensa acreditada tienen la obligación de vacunarse, sin embargo, esta medida no rige para los parlamentarios quienes, debido a que la Constitución establece su derecho a asistir a las sesiones, no se les puede exigir la inoculación contra el Covid-19.

"Si fuera por mí, yo no permitiría que ningún parlamentario (sin vacuna ingrese). No estamos en dictadura, estamos en un régimen democrático donde nos regimos por las mismas leyes todos y hoy la Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar y no tengo cómo impedir que un parlamentario que tenga su dosis completa no pueda asistir a la Sala", comentó.

Respecto al trabajo en la Cámara, Paulsen confirmó que mañana se realizará la sesión como estaba prevista, sin embargo, no se votará el martes para "no alterar el quórum y vamos a hacer la votación el miércoles de todos los proyectos".