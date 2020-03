Diputado Giorgio Jackson anunció que dio negativo en test por coronavirus

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, anunció que su test de coronavirus Covid-19 dio negativo.

A través de Twitter, el parlamentario señaló que "hace minutos me llamaron para informar que mi examen de coronavirus (SARS-COV-2) salió negativo, es decir, hasta ahora no he sido contagiado ni tampoco he sido foco de contagio".

[Actualización]

"Quiero agradecer al personal médico que me atendió, por su profesionalismo y empatía", señaló el diputado, agregando que probablemente "vengan días o semanas tensas para su labor, por lo que debemos hacer todo lo posible por colaborar con su trabajo y seguir sus protocolos y recomendaciones".

"Si presentan síntomas o tuvieron contacto con alguien que dio positivo en coronavirus, avisar a centro más cercano", explicó Jackson.

"A seguir tomando las medidas de precaución: lavarse las manos con jabón, no tocarse la cara (...) y guardar distancia prudente con otras personas en espacio público. Evitar los efectos exponenciales de pandemia depende de tod@s", cerró.