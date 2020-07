El intenso debate del proyecto sobre retiro de fondos de las AFP

En el Congreso Nacional continúa el debate sobre retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos previsionales para ir en ayuda de la clase media, que se ha visto afectada por la crisis económica de la pandemia del Covid-19.

Diversos sectores, oficialistas y opositores, se abren a la posibilidad de aprobar la iniciativa, como es el caso de la diputa Erika Olivera (independiente de la bancada RN), quien aseguró que "quiénes en una situación radical no recurriría a sus ahorros de toda una vida para superar ese momento de problemas económicos. En tal situación de necesidad, todos lo haríamos".

En tanto, en otras de las intervenciones, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) emplazó al oficialismo a que vote a favor: "Yo entiendo que es difícil entregar un voto en contra de su propio Gobierno, pero yo me pregunto: ¿Qué es lo más responsable?"

"La responsabilidad, primero, la tenemos con la gente más humilde que hoy día lo está pasando mal, esa es nuestra responsabilidad primera, no es sostener un Gobierno", fustigó.

Melero: "Soy un diputado de la clase media"

El diputado Patricio Melero (UDI), criticó la opción de aprobar esta reforma constitucional, asegurando que perjudicará a la ciudadanía.

"Soy diputado de la clase media de Chile, y con la más completa convicción de que esto nos perjudica, es que voy a votar en contra de esta iniciativa", sostuvo.

En la misma línea, Diego Schalper (RN) indicó que "hoy puede ser que triunfe la consigna, pero no nos equivoquemos, esto les hará mal a los chilenos. Jugará con sus expectativas bajo el falso argumento de que se les está ayudando y dará la excusa perfecta al Estado para no hacerse cargo".

Miguel Mellado (RN), en tanto, fue más salomónico y en su intervención optó por la posibilidad de "que la gente decida: O quiere endeudarse con un crédito a tasa cero, o quiere retirar su fondo del 10 por ciento".

Críticas a la "campaña de matonaje"

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, criticó algunas intervenciones de algunos diputados y lamentó el "bullying o matonaje" de algunos parlamentarios contra quienes piensan votar en contra del proyecto.

"No se puede plantear que porque la fórmula que yo creo es la más eficiente para hacernos cargo del drama que está viviendo en Chile hoy día es distinta, soy bueno o soy malo (...) y hacer una campaña de matonaje o bullying, que lo que hace es desprestigiar a la persona que piensa distinto", aseguró.

Desbordes: "Apoyaré otras alternativas"

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, destacó que es necesario poder evaluar todas las medidas sobre la mesa.

"Si hay otras alternativas sobre la mesa que eviten esto, yo voy a apoyar esas alternativas. Lo he dicho desde el día uno: ojalá que esta crisis no se pague con el fondo de los trabajadores", aseveró.

"El aporte que puedo haber hecho a la abrirme a esa posibilidad (del retiro de los fondos), es lo que está permitiendo que hoy día estemos discutiendo las medidas del Gobierno, pro clase media", cerró el timonel de RN.

Su par de la UDI Juan Antonio Coloma confirmó que rechazará el proyecto, llamando al Ejecutivo a oficializar su nueva oferta a Chile Vamos para ayuda a la clase media.

"Cuando entré al servicio público me comprometí a pensar en el largo plazo, en lo que le pasa a la gente y no solo en el aplauso, en el beneficio a corto plazo. Es que hoy día este proyecto lo voy a votar en contra y espero que dentro de las próximas horas el Gobierno oficialice estos compromisos que ha ido adquiriendo con Chile Vamos", declaró el parlamentario.

"Respecto a lo que ha planteado el diputado Coloma, que es tanta la desesperación del Gobierno para proteger los intereses de la AFP que pretenda hacer uso de última hora para tratar de evitar que este proyecto se apruebe", declaró el diputado socialista Manuel Monsalve.

Primer apoyo desde la UDI

Entre las novedades de la jornada estuvo la decisión del diputado UDI Sergio Gahona de estar disponible a aprobar la reforma, siendo el primer legislador del gremialismo en apoyar la iniciativa.

"Todos estos argumentos son igualmente válidos y entendibles en circunstancias normales, pero ésta no es una circunstancia normal. Si no somos capaces de entregar más herramientas de apoyo económico inmediato y real a la clase media, comparto que la opción de retirar ese 10 por ciento del fondo de pensiones puede verse como una tabla de salvación", dijo el legislador.

El UDI sostuvo que "el Gobierno no ha dimensionado en toda su totalidad la gravedad del sufrimiento y las necesidades de las clase media".

Diputado UDI, Sergio Gahona: "si no somos capaces de entregar más herramientas de apoyo económico y real a la clase media, comparto que la opción de retirar el 10% del fondo de pensiones puede verse como una tabla de salvación... El Gobierno no ha dimensionado el sufrimiento". — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) July 8, 2020

Pepe Auth: "No puedo apoyar esta reforma"

El diputado independiente Pepe Auth (integrante de la bancada DC) ratificó que no apoyará el proyecto, sosteniendo que "la idea de retirar ahora fondos que están exclusivamente reservados para las pensiones va en la dirección absolutamente contraria a lo que buscábamos hacer para asegurar pensiones dignas".

"Si echamos mano ahora, porque no vamos a hacerlo mañana por una recesión económica con alto desempleo. La instalación de la idea de que se le pueda echar mano al ahorro para la pensión futura produce un forado al concepto de seguridad social como un problema de toda la sociedad y del Estado, no sólo de los individuos. Por esas razones, no puedo apoyar esta reforma", confirmó.

[Streaming] Diputado Pepe Auth ratificó que no apoyará retiro del 10% de los fondos previsionales: "Va en la dirección absolutamente contraria a lo que buscábamos hacer para asegurar pensiones dignas" #CooperativaEnCasa https://t.co/c3xNR7yn5H pic.twitter.com/0bEyPgeTWC — Cooperativa (@Cooperativa) July 8, 2020

Las intensas conversaciones del Gobierno con Chile Vamos

Al mismo tiempo, se intensifican las reuniones paralelas entre los ministros de Desarrollo Social, Hacienda y Segpres y parlamentarios de Chile Vamos en el Congreso, buscando alinear a su coalición para rechazar la iniciativa.

La diputada PPD Loreto Carvajal dijo que han sido testigos "de una reunión privada que está llevando ministros de Estado incumpliendo el protocolo sanitario, pero además sin tener el respeto por la ciudadanía que sigue este debate. Este es un debate histórico, en donde creo que es necesario advertir a los ministros que la discusión se ve en esta Sala".

La oposición emplaza a los parlamentarios a volver a la Sala, momentos de tensión entre los parlamentarios y los ministros en los pasillos del Congreso. Incluso, circula un documento con nuevas medidas de apoyo a la clase media, que incluiría un "Ingreso Familiar de Emergencia plus", el que no ha sido confirmado por las autoridades.

En su exposición en la Sala, el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, invitó "reflexivamente a participar de este debate y colaborar con políticas públicas que no afecten a los ciudadanos el día de mañana. Nosotros vamos a ser responsables si se aprueba un proyecto de estas características de que las familias el día de mañana tengan menos y no tengan más".

"Se ha hecho acá una arenga libertaria, vaya curiosidad que venga de la izquierda, en que plantea algo así como un derecho de propiedad irrestricto, cuando lo que se hace en el Congreso día a día, a través de las leyes, es ponerle bordes a la libertad. Es salirse del libertinaje, salirse del referir a que puedo hacer con lo mío lo que quiera. Les invito a pensar si acaso en la casa o en el departamento de cada uno de nosotros podemos hacer lo que queramos", expuso el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

[Streaming] Ministro Briones expone en debate por retiro de fondos: 8 de cada 10 tienen menos de 6 millones en sus cuentas individuales, es decir, su 10% le aportará 600 mil pesos https://t.co/uRQdeGoDAX #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/G4WnvFHbv9 — Cooperativa (@Cooperativa) July 8, 2020

Desde Chile Vamos, el RN Andrés Celis también se mostró disponible a aprobar la idea de legislar y, de paso, reveló que su homólogo Cristhian Moreira (UDI) se descompensó, responsabilizando al Gobierno por esta situación.

Diputado Andrés Célis (RN) por retiro de fondos: Llegamos al extremo que el diputado Cristhian Moreira, lo tuvieron tan presionado que se desvaneció, se descompensó y en este momento estaba en la enfermería. Le pido al Gobierno prudencia https://t.co/uRQdeGoDAX #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/nFeOPw5jFe — Cooperativa (@Cooperativa) July 8, 2020

Por las constantes suspensiones, se espera que la votación del proyecto se realice a las 20:00 horas de este miércoles.