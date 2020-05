El reparto de "The Office" se reunió por sorpresa

John Krasinski reunió este domingo al reparto completo de "The Office" para celebrar, por videoconferencia, la boda de dos grandes seguidores de esta comedia televisiva.

Steve Carell, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms, Ellie Kemper y el resto de actores de "The Office" participaron en una nueva edición de "Some Good News" (SGN), un modesto y casero programa televisivo que Krasinski ha creado durante el confinamiento por el coronavirus para dar solo "buenas noticias".

En el programa de este fin de semana, Krasinski presentó a dos fans de "The Office" que se acaban de comprometer.

La singularidad de esta pareja es que él le pidió matrimonio a ella recreando exactamente la pedida de mano de Jim (Krasinski) a Pam (Fischer), que es uno de los momentos más recordados de la serie.

Tras felicitarles por videoconferencia, Krasinski les sorprendió asegurando que quería casarles "de forma virtual" ya mismo.

Para ello invitó a la llamada a los padres de los prometidos, a sus dos mejores amigos y a Jenna Fischer, quien les felicitó por su boda recordando un par de frases de Pam en la serie ("Cuando eres un niño asumes que tus padres son almas gemelas. Mis hijos estarán seguros de eso").

Además, el artista de country Zac Brown cantó un tema para los novios.

Y después de proclamarles marido y mujer de forma virtual, Krasinski dio paso a todos los actores de "The Office" bailando la canción "Forever" de Chris Brown cada uno desde su casa.

Esta sorpresa fue otro guiño más a los fans de la serie, ya que, siguiendo un video que se hizo viral en 2009, los amigos y compañeros de Jim y Pam en la ficción bailaban esa canción durante su boda.

A continuación, la reunión del reparto de "The Office":

...Y el legendario baile de la boda de "Jim" y "Pam":

Esta edición de "SGN" tuvo otras apariciones estelares como las de Emma Stone o Emily Blunt, quien es la esposa de Krasinski.

"The Office" (2005-2013), que se emitió en NBC y que adaptó a Estados Unidos la comedia de culto británica "The Office" (2001-2003), es uno de los contenidos estrella no originales de Netflix en el hemisferio norte y todavía hoy se puede ver de manera habitual con reposiciones en la televisión estadounidense.

"The Office" narraba el absurdo, ridículo y desternillante día a día de una empresa papelera en Scranton (Pensilvania, EE.UU.) utilizando un estilo de falso documental ("mockumentary").

La serie conserva una base de seguidores muy grande y fiel en las redes sociales.

En junio del año pasado se supo que "The Office" dejará Netflix para incorporarse en 2021 a Peacock, el nuevo servicio de "streaming" que prepara NBCUniversal.

Medios estadounidenses aseguraron que NBC pagó 500 millones de dólares para recuperar "The Office".