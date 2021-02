Este lunes comienza el proceso de vacunación para trabajadores de la educación

Este lunes comienza oficialmente el proceso de vacunación contra el Covid-19 para trabajadores de recintos educacionales, que contempla un total de 513.621 funcionarios a nivel nacional.

Profesores, asistentes de la educación y educadores de párvulo son algunos de los segmentos que forman parte del 30 por ciento de la población priorizada en el proceso de inoculación planificado por el Gobierno.

En primera instancia, la fecha de inicio para la vacunación estaba prevista para el 22 de febrero, sin embargo, se adelantó con miras a que las escuelas retornen a clases presenciales.

En respuesta, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, sostuvo que "nosotros creemos que no están las condiciones ni las posibilidades de que en marzo volvamos a clases presenciales".

"Lo hemos dicho y yo voy a ir el día miércoles al consejo asesor a plantearlo nuevamente, porque no existen en realidad las garantías de que no tengamos niveles de contagio importante ya que tenemos una pandemia con una cantidad enorme de infectados todos los días", precisó.

No obstante, afirmó que "nosotros igual valoramos y creemos que es importante el tema de la vacunación, por supuesto... De toda la comunidad, no solamente de los profesores, también de los asistentes de la educación. Entendiendo que no es el único elemento con el cual nosotros pudiéramos decir que está todo resuelto para volver a clases presenciales".

De acuerdo con las últimas cifras actualizadas por el Minsal hay 1.817.266 personas vacunadas, y se proyecta que para el 25 de febrero sean cuatro millones con la primera dosis.

En esta línea, respecto a cuándo se podrá ver una disminución de los casos, el director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), Alexis Kalergis, explicó que "uno puede hablar de inmunidad de rebaño cuando cerca del 70 por ciento u 80 por ciento de la población ha recibido vacunas, que tiene la capacidad de generar inmunidad protectora contra el virus".

"Es difícil tener fechas exactas, plazos exactos, a raíz de que estas investigaciones científicas y clínicas siguen en desarrollo", advirtió.

Por lo tanto, aseguró que "en la medida que vayamos aumentando la cobertura de vacunación en nuestro país, uno puede ir investigando la efectividad de la vacuna a nivel poblacional".