Estudio revela efectividad de medicamentos para hipertensión contra Covid-19

Un estudio que se lleva a cabo en Puerto Rico ha revelado que la utilización de medicamentos que se usan contra la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, en especial el Losartán, tienen un efecto positivo para combatir los daños provocados por el Covid-19.

Pablo Altieri, profesor del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la persona que dirige en la isla el estudio, señaló este viernes a EFE que la efectividad del Losartan para combatir el Covid-19 ha sido probada en al menos 70 pacientes en el territorio caribeño.

Losartan y Enalapril

Altieri explicó que medicamentos como el Losartan y Enalapril, que se utilizan para tratar la hipertensión y problemas cardiovasculares, en la actualidad están siendo aplicados con éxito como tratamiento para el Covid-19 en la isla.

Dijo que el uso de estos dos medicamentos es especialmente habitual en unidades de cuidados intensivos.

"El Losartan, al entrar en contacto con las células, impide que estas sean dañadas por el virus de Covid-19", indicó el médico puertorriqueño, al añadir que ese proceso ya ha sido comprobado en unas 70 personas, lo que ha sido recogido en un estudio que se espera que en breve sea publicado.

"Fue verificado que los pacientes que eran sometidos a tratamiento con Losartan se veían menos afectados por el Covid-19", destacó el especialista.

El proceso fue verificado al comprobar que los pacientes que sufrían enfermedades relacionaads con hipertensión y cardiovasculares y por ello eran tratados con Losartan reaccionaban, una vez que se contagiaban por el coronavirus, mucho mejor que otros enfermos que solo padecían Covid-19 y que, por lo tanto, no eran tratados con ese medicamento, que se utiliza desde hace décadas.

Altieri detalló que las células humanas tienen una "identaciones", lo que definió como unas entradas que aprovecha el virus para penetrar y matarlas.

Sin embargo, el Losartan se introduce en esas "identaciones" y ocupa un espacio de forma que impide que el virus se adentre en las células.

Sostuvo que, sin duda, se trata de un descubrimiento que puede ayudar a combatir el coronavirus en Puerto Rico y en cualquier otro lugar del mundo.

Altieri detalló que el director del Departamento de Fisiología del RCM, Nelson Escobales, y la doctora María Crespo, de ese mismo centro médico, son algunos de los médicos que ya recurren al Losartan y otros medicamentos parecidos para combatir el Covid-19.

Experto: "No he visto pacientes que estén usando Losartan y hayan adquirido la enfermedad"

Altieri, profesor de medicina y fisiología de la Escuela de Medicina del RCM, indicó que estos medicamentos se alojan en los receptores de las células humanas y evitan la penetración en estas produciendo un bloqueo.

"En mi práctica no he visto pacientes que estén usando Losartan y hayan adquirido la enfermedad -coronavirus- en grado severo. Por tal razón, puede ser que veamos más pacientes jóvenes adquiriendo el virus. No están usando Losartan porque son muy jóvenes para ser hipertensos y su uso no es indicado", explicó el médico.

El investigador señaló que se avanza en el estudio gracias a la la base de datos del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe.

El decano de la Escuela de Medicina de la RCM, Agustín Rodríguez, subrayó que estará atento a la aportación del doctor Altieri y su grupo, ya que los hallazgos que logren aportar al tratamiento de la enfermedad serán de utilidad para combatir el virus en Puerto Rico, donde desde que empezó la pandemia se han registrado un total de 758 muertes.