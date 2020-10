Europa superó los diez millones de casos de coronarivus

Europa superó los diez millones de casos de coronavirus y ahora tiene la incidencia más alta desde que empezó la pandemia, con 1,5 millones de contagios reportados en los últimos siete días, reveló el director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge.

Si se toma en consideración la incidencia de los últimos catorce días, ésta supera los 200 casos por cada 100 mil habitantes en la mayoría de países europeos.

En la misma línea, las hospitalizaciones han aumentado hasta niveles que no se veían desde los meses de marzo y abril, con más de 10 por cada 100 mil habitantes en una tercera parte de países del continente, detalló el representante de la OMS.

En una reunión virtual con ministros de Salud europeos, Kluge también confirmó que la mortalidad ha dado un salto y que ha aumentado en un 32 por ciento en la última semana.

"El virus ha vuelto a circular entre personas mayores y grupos de riesgo; ya no es cierto que la propagación se limite a los jóvenes", aseguró.

