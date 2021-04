Ex tesorero general de la República por ayudas en pandemia: "Vamos con la carreta al revés"

Hernán Frigolett, ex tesorero general de la República, calificó este jueves como tardías e insuficientes las ayudas estatales para enfrentar la grave crisis derivada de la epidemia del Covid-19, afirmando que, desde lo económico, "no se ha acompañado para nada la estrategia sanitaria".

En conversación con Hablando De, de Cooperativa, el académico de la Universidad de Santiago planteó que "las estadísticas no mienten: tenemos cinco millones de permisos otorgados, pero yo creo que la mayor parte no es porque vayan a proveerse de los servicios básicos, sino que aprovechan de generar alguna actividad y algún ingreso porque, obviamente, quedarse encerrados significa quedarse sin ingresos. Y como las transferencias estén recién en discusión, vamos con la carreta al revés".

Según Frigolett, el esfuerzo fiscal "no se puede discutir, mal que mal terminamos con un déficit astronómico el año pasado", pero "si analizamos concretamente el flujo de ayudas que ha llegado a los hogares, este no va más allá del 40 por ciento del esfuerzo fiscal que se dimensiona como porcentaje del PIB".

"Desde lo económico no acompañamos las medidas sanitarias, y eso coincide con que hubo un exceso de confianza y se relajaron todas las medidas. Finalmente, terminamos con que prácticamente el 80 por ciento de las actividades es esencial", criticó.

"Tenemos que simplificar el proceso y asegurarnos de que cualquier chileno que tenga una Cuenta Rut -y si no la tiene, se la crean- vaya a obtener la transferencia de forma muy fácil: una vez que hace el anuncio el Presidente, a los dos o tres días esté depositado en las cuentas corrientes los recursos necesarios para que las familias puedan financiar sus gastos básicos, pero como eso no ocurre, entran los proyectos tarde, se están discutiendo, finalmente las personas no tienen la disponibilidad y no pueden cumplir la ordenanza de la cuarentena. Es la tormenta perfecta, hay un problema de timing", enfatizó.