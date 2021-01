Fase de transición apenas disminuyó movilidad en Santiago durante diciembre

La fase de transición que comenzó a regir en toda la Región Metropolitana el 10 de diciembre pasado apenas disminuyó la movilidad en ésta, según el nuevo reporte del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile.

El análisis sotiene que durante los días de semana, en los que no rige cuarentena, siguió "el mismo patrón de estabilización" del mes pasado, noviembre, cuando había comunas incluso en apertura inicial.

"Muestra altos niveles de movilidad, los más altos de toda la pandemia, los que se mantienen durante el período de transición de diciembre, salvo por el final del período en que se observan disminuciones leves que pueden ser explicadas por el día 24", de Noche Buena.

En Santiago, se mantuvo entre -17 % y -19 % respecto al período de referencia, las dos primeras de marzo, antes de que llegara la pandemia a Chile.

"Se concluye que las cuarentenas de fin de semana no indujeron, necesariamente, más viajes durante los días de semana", lo que "no implica que no haya habido cambios en el destino de los viajes, por ejemplo, para hacer compras que ya no se podrían hacer en fin de semana: de esta forma, si bien el número de salidas del hogar se mantuvo, compras que de otro modo hubiesen ocurrido en fin de semana posiblemente generaron mayor hacinamiento en los centros comerciales durante los días de semana", expuso.

En tanto, la cuarentena de fin de semana "sí tuvo un impacto en la movilidad, aun cuando el efecto fue bastante moderado": bajó desde el -3 %, antes de la transición, a hasta -19 % durante los días de confinamiento en diciembre en la ciudad capital, pero muy lejos del -35 % que alcanzó en algunos puntos de abril, mayo o junio, en plenas cuarentenas por la primera ola de contagios.

Complementó el reporte que, "consistente con lo observado en cuarentenas anteriores, la reducción de movilidad fue mayor en comunas de altos ingresos: por ejemplo, durante el primer fin de semana de transición reportado durante diciembre, la reducción de movilidad en fines de semana, en Vitacura y Las Condes fue de -27 % y -28 % respectivamente, mientras que en Quinta Normal y Puente Alto, alcanzó valores de -13 % y -18 % respectivamente".

Ya el siguiente fin de semana, del 26 y 27 de diciembre, "se produce un aumento en la movilidad (con la excepción de la comuna de Vitacura), el que es mayor en comunas como Quinta Normal y Puente Alto", concluyó.

Los datos analizados corresponden a la información del uso de infraestructura de telecomunicaciones, obtenida por el Instituto en alianza con Entel.

Con el paso de las semanas, el Minsal ha ido cambiando de fase del plan "Paso a paso" a algunas comunas, y actualmente 34 se mantienen en transición -una avanzará el jueves- y 18, en preparación -dos retrocederán-.