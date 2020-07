Fase de transición: Intendente Guevara llama a verla como "una oportunidad para seguir avanzando"

El intendente Felipe Guevara llamó a la colaboración de la ciudadanía para aprovechar la "oportunidad" que da el paso a la fase de transición en siete comunas de la Región Metropolitana, que comenzó esta madrugada, para seguir avanzar en el desconfinamiento gradual.

"Más allá de las fiscalizaciones, las multas y las sanciones, ojalá veamos (esta fase) como una oportunidad de que estamos avanzando, y para seguir avanzando necesitamos colaborarnos entre todos, y depende de nosotros", exhortó en conversación con El Diario de Cooperativa.

En ese sentido, respecto a los controles de cumplimiento de las medidas que implica este avance en el plan "Paso a Paso", sostuvo que "la primera fiscalización es la autofiscalización, el autocuidado", porque "no tenemos capacidad para poner a un militar en cada esquina, un policía en cada plaza o un PDI en cada manzana".

Reiteró que esta etapa, la segunda del plan de desconfinamiento, "pueden abrir aquellos negocios, comercios que son atendidos por sus propios dueños o por personas que viven en comunas que ya no estén en cuarentena"; pero "los centros comerciales no están permitidos porque generan concurrencia masiva de personas y justamente lo que no se quiere son aglomeraciones".

Asimismo, ve "difícil" una eventual reapertura de los centros invernales en este contexto, "porque nadie asegura que el avance del desconfinamiento sea continuo, y aglomeraciones como las que tienen esos centros" complican que pueda ocurrir, lo cual es "lamentable porque tienen hoy una temporada con una cantidad de nieve no vista en los últimos 15 años".

Recordó también que "las personas de comunas que siguen en cuarentena no pueden ir a trabajar ni visitar a una de las siete comunas que salieron de cuarentena y han empezado la etapa de transición; y aquel empleador que obliga a un trabajador para que vaya a trabajar en una zona en cuarentena comete un delito, y el trabajador comete una falta