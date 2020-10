Fiscal responde a negativa de Paris: No entregar los correos constituiría un precedente funesto

Xavier Armendáriz, jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, planteó a la Corte Suprema que de acoger la postura del Ministerio de Salud, que se niega a entregar correos electrónicos en el marco de la investigación penal por la presunta desinformación de cifras de fallecidos por Covid-19, sentaría un precedente "funesto" para las indagatorias penales.

Así respondió el fiscal ante el máximo tribunal, luego del informe que envió el ministro Enrique Paris, que en su argumentación para degenar el acceso a los mails que la información requerida compromete la seguridad nacional, que la solicitud "resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo" y que el Ministerio Público "entorpece" la labor del Minsal.

En el escrito, Armendáriz admite "el argumento de que la información recabada podría exceder el marco de la investigación de base, puede darse en cualquier diligencia de entrada, registro e incautación", pero -sostuvo-, "por razones obvias, no puede quedar al arbitrio del requerido qué información se entrega".

Por ello, "acoger tal postura pondría en evidente peligro la eficacia de toda indagación criminal y constituiría un precedente funesto, pues huelga señalar que la selección de la evidencia relevante debe quedar a cargo del órgano investigador o, en su caso, caer dentro de la esfera de competencia del juez de garantía".

EL MINISTRO "NO EXPLICITA" CÓMO AFECTARÍA A LA SEGURIDAD NACIONAL

El persecutor expone además que el informe formulado por el ministro "no cumple con lo ordenado (por la Suprema) en orden a explicitar en forma clara y fundada la forma en que se afectaría la seguridad nacional por la entrega de la información requerida"; y aunque el "único fundamento esgrimido, en buenas cuentas, sería la necesidad de mantener en secreto el despliegue policial y militar para las labores de control de desplazamiento de la población", es un asunto en el que el Minsal no tiene "ninguna indicencia directa".

En cuanto a la necesidad reserva de datos privados de pacientes planteada por Paris, Armendáriz precisa que "las autoridades involucradas en ella no debiesen tener datos sensibles sobre pacientes determinados", y aunque así fuere, afirma que la propia Ley de Deberes y Derechos del Paciente autoriza al Ministerio Público a acceder a ellos.

Respondiendo, además, al argumento del secretario de Estado sobre que la solicitud de la Fiscalía "no se limita a ninguna forma, ni en razón de materia (...) ni para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación", el persecutor metropolitano aclaró que el artículo 218 del Código Procesal Penal establece la "devolución de información no relevante, lo que la autoridad requerida parece desconocer".

El fiscal Armendáriz solicitó acceso a los correos del Minsal, sin embargo, la propia cartera supuestamente le negó a la Fiscalía el acceso a los e-mails del ex ministro Jaime Mañalich, de su entonces jefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y de la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; todo en una causa que tiene como querellados a Mañalich, el Presidente Sebastián Piñera y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

PARIS INSISTE: "ESTAMOS DIPUESTOS A ENTREGAR LOS ANTECEDENTES NECESARIOS

En tanto, el ministro Paris manifestó que en el Ejecutivo "creemos en la separación de poderes, y ellos tienen derecho a pedir los antecedentes que estimen necesarios".

Insistió en ese sentido que, "como lo he repetido varias veces, estamos dipuestos a entregar los antecedentes que sean necesarios para la investigación, y obviamente hemos expresado nuestra opinión en diferentes oportunidades".

Por otra parte, aseguró no haber tenido contacto con la jefa de Planificación Sanitaria del Minsal, Johanna Acevedo, quien en su declaración ante la Fiscalía sostuvo que la cifra de contagiados por Covid-19 era ajustada por orden del ahora ex ministro Mañalich, palabras similares a las de la ex epidemióloga del Ministerio, Andrea Albagli.

"Yo no he hablado con Joanna; ella debe declarar lo que estime pertinente", dijo escuetamente Paris.