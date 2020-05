FMI aprobó línea de crédito por 23 mil 930 millones de dólares que pidió el Banco Central

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que este viernes su Directorio Ejecutivo aprobó la multimillonaria línea de crédito que le solicitó el Banco Central de Chile en el contexto de la pandemia de coronavirus.

"El FMI aprobó hoy, por un periodo de dos años, un acuerdo de Línea de Crédito Flexible (LCF) para Chile, diseñada para la prevención de crisis, por un monto de alrededor de US$ 23.930 millones", informó la institución en su sitio web en español, en un comunicado emitido en Washington, Estados Unidos.

El Fondo explicitó que "Chile califica a la LCF gracias a su muy sólido marco institucional y muy buena trayectoria de desempeño económico e implementación de políticas y compromiso para mantener dichas políticas en el futuro".

"El acuerdo debería afianzar la confianza y, sumado al cómodo nivel de las reservas internacionales, servir de salvaguarda frente a los riesgos adversos. Las autoridades tienen la intención de tratar el acuerdo como precautorio", sostuvo.

"Solidez" chilena

"La LCF (Línea de Crédito Flexible) fue creada el 24 de marzo de 2009 como parte de una profunda reforma de los mecanismos de préstamos del FMI (...) Está concebida para prevenir crisis, ya que ofrece la flexibilidad de utilizar la línea de crédito en cualquier momento durante el período del acuerdo (uno o dos años) y está sujeta a una revisión a mediano plazo en los acuerdos de LCF de dos años. Los desembolsos no se hacen en fases ni están condicionados al cumplimiento de metas de política económica, como ocurre con los programas tradicionales respaldados por el FMI", explica la nota.

"Este generoso acceso con desembolso inicial sin condicionalidad ex post se justifica gracias al historial muy sólido de los países con derecho a utilizar la LCF, que permite confiar en que seguirán aplicando políticas económicas firmes", agrega.

