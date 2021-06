Germán Codina: El toque de queda no sirve, no tiene ningún sentido

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, conversó con El Diario de Cooperativa y criticó que se mantenga el toque de queda: aseguró que "no tiene sentido" continuar aplicándolo.

"He indicado varias veces que el toque de queda no está sirviendo. Cuando la autoridad establece medidas tan rígidas como esa, pero no está dispuesta a hacer las fiscalizaciones necesarias para que se cumpla, finalmente es letra muerta", señaló la autoridad comunal, agregando que "como está hoy en día el toque de queda, no tiene ningún sentido".

"Sí creo, que como las fiestas tienden a ser nocturnas, usted tiene que tratar de establecer una prohibición para esas aglomeraciones. Creo que el toque de queda no necesariamente es la forma de hacerlo", agregó Codina.

Pese a esto, el alcalde expresó que es necesario el estado de excepción "porque más allá del toque de queda (...) que el Estado pueda adquirir insumos con mayor facilidad, vacunas con mayor facilidad".

"Si el Estado en este minuto tiene que entrar en procesos internacionales de compra y tiene que seguir la legislación fuera de lo que es un Estado de Excepción, se demoraría meses en solo culminar el proceso de compra", aseveró.

¿ES PRUDENTE VOLVER A CLASES PRESENCIALES?

Germán Codina, además, tuvo palabras para la nueva y agresiva variante Delta del Covid-19 y pidió medidas excepcionales.

"Hemos solicitado administrar los tiempos en que los trabajadores utilizan el transporte público, porque hoy día usted tiene toda la perifieria de Santiago -que es donde se concentran la mayor cantidad de casos- con gente que todavía tiene que seguir llendo a trabajar por actividades que se consideran de primera necesidad; siguen moviéndose todos a la misma hora en la micro, en el colectivo o en el Metro", indicó.

"Me preocupa que se esté sembrando la idea de que, incluso en Fase 1, los niños vuelvan a clases, cuando ni siquiera se les garantiza la posibilidad de poder llegar a su colegio sin tener que someterse a un posible contagio en las micros", fustigó la autoridad comunal, agregando: "Los que están tomando esa decisión se olvidan que hay muchos, hay miles de niños que usan el transporte público para llegar a sus colegios".