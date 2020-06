Guardias de supermercados podrán exigir los permisos temporales a los clientes

Desde este viernes los guardias de seguridad de supermercados podrán exigir a los clientes que muestren el permiso correspondiente para poder realizar las compras dentro del recinto, según reveló Carabineros.

Con esta atribución los guardias podrán solicitar dicho documento, pero no tienen el permiso para pedir el carnet de identidad de las personas y tampoco pueden detener si no se cuenta con el permiso.

Sobre esta medida, el general de Carabineros Enrique Bassaletti detalló que "en la legislación chilena cualquier persona puede detener, partamos de esa base, pero lo que pasa es que las circunstancias donde se puede detener son restrictivas, son cuando una persona está cometiendo un delito infraganti".

"Si un usuario, no creo que pase, le pega un combo a un guardia claro que lo puede detener, pero no para otros efectos. Si una persona dice 'no tengo por qué presentarlo ante usted (el permiso)' no habrá problemas y se llamará a un carabinero o un funcionario de la PDI", ejemplificó el general Bassaletti.

Además, se está regulando que los guardias sean certificados por el Departamento OS-10 de Carabineros.