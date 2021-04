India registra el primer descenso de casos y muertes por Covid en varios días

La India registró este martes el primer descenso de casos de Covid-19 en una semana, casi 30.000 menos que el día anterior con un total de 323.144 nuevos contagios, mientras que también se produjo la primera bajada de fallecidos en 14 días, con 41 menos que las últimas 24 horas, hasta un total de 2.771 muertos.

Estos datos se producen durante la peor fase de la pandemia en la India, que eleva el total acumulado a los 17,6 millones de casos y 197.894 muertes, según informó el Ministerio de Salud indio.

El país se ha convertido en el epicentro global de la pandemia ante el feroz avance del virus que, en cuestión de semanas, ha multiplicado la tasa de positivos dramáticamente, reportando cifras récords y provocando un colapso sanitario en los hospitales de las regiones más afectadas, como Nueva Delhi o la occidental Maharashtra.

El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó el lunes la situación "más que desgarradora" que vive la India, cuyos datos representan en la actualidad más de un tercio del total global de infecciones.

La crisis sanitaria que vive el país ha dejado imágenes de hospitales saturados y masivas cremaciones que han despertado el apoyo internacional y el anuncio de ayuda de varios países, que se comprometieron a enviar suministros médicos necesarios.

Entre esos envíos está la llegada esta mañana de un cargamento con suministros médicos procedente de Reino Unido, que incluye 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno, según anunció en Twitter el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Arindam Bagchi.

Además, el primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo anoche una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para ratificar el compromiso de ayuda del país norteamericano.

Durante la conversación con Biden se "subrayó la importancia de las cadenas de suministro fluidas y eficientes de materias primas para vacunas y medicamentos. La asociación en atención médica entre la India y EE.UU. puede abordar el desafío global del Covid-19", anunció Modi en su cuenta oficial de Twitter.

El país asiático ve en su campaña de vacunación la principal herramienta para paliar la pandemia. Hasta el momento, se han administrado 142 millones de dosis desde que dio inicio el pasado mes de enero, 3,3 millones de ellas en las últimas 24 horas.

