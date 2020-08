Investigan masivo funeral y asados en cerro La Virgen de Talca

El general de zona del Maule, Hugo Lo Prestri, confirmó que las fuerzas de orden y seguridad de la región, se encuentran investigando un funeral masivo y sin protocolos Covid-19 en Talca.

La actividad fúnebre ocurrió el fin de semana en el Parque del Maule de la ciudad, hasta donde llegó gran cantidad de gente en vehículos particulares y micros para despedir, con cánticos, a un hincha de un popular equipo de fútbol capitalino.

"Respecto al famoso funeral, decir que Carabineros se encuentra realizando las indagaciones de acuerdo a lo establecido en la protección y seguridad de la salud pública", dijo la autoridad militar.

#Maule: [Video] Masivo funeral, cánticos de barras incluidos, se desarrolló el fin de semana en #Talca y es investigado por autoridades de orden de la ciudad, según informó el jefe de zona del @Ejercito_Chile en la región, al igual que asados en el cerro La Vírgen @Cooperativa pic.twitter.com/Nd7zKunGqL — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) August 3, 2020

El general Lo Presti agregó que "sobre los asados en el cerro La Virgen de Talca, manifestar que Carabineros de la Tercera Comisaría llegó tras una denuncia ciudadana cuando ya se estaban retirando. Pedir a la comunicad que respeten las restricciones".

Caravana de colectivos

Durante la mañana de este lunes, colectiveros de Talca llegaron en caravana pacífica hasta la Intendencia del Maule, para constatar los avances de las peticiones realizadas hace cinco meses al Gobierno, por la crisis ecónomica de la pandemia.

"No sabemos en qué están los avances con el nuevo intendente (Juan Eduardo Prieto). Entregamos cartas con solicitudes al ex intendente y no hemos tenido respuesta tampoco a una mesa de negociación", señaló el dirigente Aladino Macías.

En materia sanitaria, el nuevo informe del Minsal para el Maule, estableció 9.278 casos positivos de Covid-19 en la región, con un total de 193 fallecidos y que tiene a Curicó con una sexta semana de cuarentena urbana por pandemia.