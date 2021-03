Izkia Siches transparentó pésima relación con el Gobierno: "Han sido nefastos"

La doctora Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, cuestionó en duros términos las políticas gubernamentales para enfrentar la epidemia del coronavirus, que ya deja 918.053 casos y 22.087 muertos, y se refirió a las tensiones entre La Moneda y su gremio, hablando de "guerra campal".

"Yo personalmente la he pasado bien mal con este Gobierno. Nosotros ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos pero en guerra campal con el Gobierno, porque los gallos además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial", dijo la facultativa en el podcast La Cosa Nostra, que comandan Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga, según consigna La Tercera.

En la extensa entrevista, Siches repasó al Presidente Sebastián Piñera, al ministro de Salud, Enrique Paris -su antecesor en el Colmed-, al ex titular Jaime Mañalich y a la Mesa Social Covid-19.

Sobre la Mesa Social, Siches afirmó que "no funciona" para llegar a acuerdos: "No es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que yo voy, pero me sirve como denuncia".

"Llevo casi un año en esa Mesa Social, y hago muchas propuestas y todo, pero las únicas veces que me escuchan es cuando efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes", reveló.

MAÑALICH Y PARIS

Respecto a Mañalich y Paris, Siches aseveró que "son roles distintos".

"Como que uno sabía que Mañalich pesaba y yo creo que todavía pesa con el Presidente. Uno ve las leseras que tira por Twitter y el Presidente las anda repitiendo a los cinco minutos. Yo creo que tiene poder y lo mantiene. (...). Él es un gallo astuto. El rol del ministro Paris creo que es distinto. Creo que él quería ser sobre todo ministro y estuvo disponible y está disponible a tragarse todas las del Gobierno, independiente de que no esté de acuerdo", apuntó.

"Yo (a Paris) lo conozco de antes y creo que es una muy buena persona, pero evidentemente acá hay que tomar decisiones que no son fáciles, y me imagino que la presión dentro del Gobierno, de los sectores económicos, de la Iglesia, o sea, cuanto gallo tenga que conocer el Presidente tiene que llamarlo para pedirle alguna cuestión", sostuvo.

"EL PEOR GOBIERNO"

"Yo tengo que hacer mi pega. Pero es que de verdad, el nivel de tapa... y yo les digo a mis colegas de derecha: 'Oye, este es el peor Gobierno que le ha tocado a la medicina en Chile'. ¡El peor! Liderado por un ex presidente del Colegio Médico. ¡El peor!", manifestó Siches en otro pasaje de la conversación.

En esa línea, la doctora aseveró que "ningún Gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes... ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible... Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada, ir a votar por... Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos", disparó.

FOTO CON PIÑERA: 'NO SÉ QUÉ PIENSA LA CIUDADANÍA, QUE YO LE PUEDO DECIR: 'NO PRESIDENTE, ES QUE USTED ES VIOLADOR DE DDHH'"

Siches respondió a aquellos que criticaron su fotografía con el Presidente Piñera en el Palacio de La Moneda, tras una amplia reunión el 23 de febrero pasado que tuvo como tema central el inicio del año escolar y el retorno a las clases presenciales.

"Si el Presidente me invita a una reunión en La Moneda, yo no sé qué piensa la ciudadanía, que yo le puedo decir: 'No, Presidente, es que usted es violador de derechos humanos, no voy a ir'... Puedo, pero al otro día me echan del Colegio Médico. Yo represento a una institución que es súper, y que me ha costado, me he partido el lomo para mantenerlo con nuestro equipo en esa coherencia sanitaria", sostuvo.