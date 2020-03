JetSmart suspende hasta el segundo semestre los vuelos internacionales desde Concepción

Por lo menos hasta el segundo semestre de 2020, la aerolínea JetSmart no operará la única ruta internacional que funciona entre Concepción y Lima desde el Aeropuerto Carriel Sur, a consecuencia de la emergencia sanitaria mundial por coronavirus.

La situación había sido adelantada el lunes por el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, y la firma lo confirmó vía comunicado, al anunciar que "en el caso de Concepción, sí se ha reprogramado la ruta Concepción-Lima hasta el segundo semestre de este año".

"En nuestro sitio web hemos establecido un apartado específico para informar sobre medidas de cuidado y protección para los viajeros, y también la actualización de modificaciones en políticas comerciales", dijo JetSmart.

Sobre los recursos ya invertidos por los pasajeros, la firma informó que "cualquier persona que tenga pasajes en vuelos nacionales e internacionales para volar desde el 16 hasta el 31 de marzo inclusive, podrá hacer un cambio de fecha y/o destino, sin cargo, solo pagando la diferencia tarifaria en caso de que exista, sin importar cuándo haya sido comprado".

"El pasaje no se perderá si aún no tiene otra fecha de vuelo decidida, por lo que el monto de la compra podrá ser utilizado más adelante, cuando se tome una decisión sobre una nueva fecha. El pasaje no se perderá, incluso si la fecha de vuelo original ya pasó", agregó la aerolínea.

En cuanto a la situación de los pasajeros del resto del país, la línea low cost apuntó que quienes tengan vuelos afectados serán informados directamente, "mediante el correo electrónico registrado al momento de la compra, para ofrecerles las alternativas y opciones disponibles frente a esta situación".

"Estamos atendiendo a través del contact center a aquellas personas que tienen vuelos dentro de las próximas 48 horas", apuntó.