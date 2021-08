06:05 - | Panguipulli, en la Región de Los Ríos, dejó atrás la fase 1 y pasó este miércoles a transición (fase 2): con esto, no hay localidades en confinamiento de lunes a viernes.

07:01 - | #CooperativaContigo Estados Unidos planea anunciar que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo ocho meses después de haber sido inmunizados, según The New York Times y The Washington Post