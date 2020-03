Metro de Londres cierra 40 estaciones para contener el Covid-19

El metro de Londres cierra desde este jueves 40 estaciones y reduce sustancialmente su servicio para contener la propagación del nuevo coronavirus, según ha informado Transport for London (TfL), operador de la red de transporte de la ciudad.

Good morning everyone.



Please see link to the list of station closures this morning. We apologise for the inconvenience caused and thank you for your patience and understanding. https://t.co/lYt6exZbky