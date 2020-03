Ministra del Trabajo: La ciudad tiene que seguir funcionando y la gente tiene que seguir moviéndose

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aseguró en Cooperativa que "la ciudad tiene que seguir funcionando" al ser consultada por las medidas emanadas desde el Gobierno frente a la crisis por el coronavirus y la determinación de no cerrar centros comerciales y lugares de trabajo, entre otros.

"Necesitamos implementar trabajo a distancia, necesitamos dar flexibilidad, necesitamos tener alternativas para que los trabajadores puedan, con toda seguridad, desarrollar su trabajo sin estar expuestos a contraer el virus, si es que no tienen derecho a una licencia médica", comentó la secretaria de Estado en Lo Que Queda del Día.

Debido a esto, la ministra llamó a "relevar esta obligación que tienen todos los empleadores, por ministerio de la ley, de proteger eficazmente la vida, la salud y la seguridad de todos sus trabajadores y en este caso se traduce en redoblar las medidas de higiene al interior de los lugares de trabajo y tomar todas las medidas que sean necesarias, según las particularidades de cada fuente de trabajo, para poder cumplir con esta obligación".

"Si es que hay cualquier situación que es anómala se debe hacer la denuncia ante la Inspección del Trabajo, y aquí el llamado también es a que los trabajadores denuncien estas materias si consideran que no se están tomando todas las medidas de prevención, pero sobre todo que los empleadores, proactivamente, soliciten asistencia a sus Mutualidades", añadió Zaldívar.

Según la secretaria de Estado "es muy complejo lo del transporte, porque no solamente están en riesgo los trabajadores, sino que también todos los pasajeros que ellos están trasladando, por lo tanto, en ese tipo de lugares es donde nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos, porque la ciudad tiene que seguir funcionando y la gente tiene que seguir moviéndose, pero tenemos que hacerlo en condiciones de seguridad".

La ministra remarcó que "nosotros tenemos que garantizar que la ciudad funcione para que nosotros no tengamos problemas, por ejemplo, con el tema del abastecimiento. El comprar una camisa o no comprar una camisa es un tema absolutamente cuestionable, pero lo que nosotros no podemos hacer es, por ejemplo, que pongamos en riesgo la cadena de abastecimiento de nuestro país".

Sobre la cifra de trabajadores que pueden desarrollar sus funciones desde su casa, la autoridad explicó que "es un porcentaje que es bastante menor si lo comparamos con la totalidad de las personas que trabajan en nuestro país. Muchas de las funciones, como el tema del transporte, de salud, de cosechas, que son funciones básicas para poder mantener la cadena de producción y de abastecimiento son personas que claramente no pueden trabajar a distancia".

Debido a esto, la secretaria de Estado llamó a los empleadores a disponer de una "mayor flexibilidad horaria, tenemos que evitar las aglomeraciones, por lo tanto, si tenemos a todas las personas entrando a trabajar a la misma hora, tomando el medio de transporte vamos a generar una potencial fuente de contagio".