Ministro Figueroa: Solamente un 2,2 por ciento de colegios registró brotes de Covid-19

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, realizó un balance sobre la reapertura de colegios en el marco de la pandemia del Covid-19, asegurando que solamente un 2,2 por ciento de los recintos registró brotes.

De acuerdo a la autoridad, 722 colegios y 627 establecimientos de educación parvularia funcionan de manera presencial a nivel nacional.

Figueroa indicó que "en las comunas que están en cuarentena las clases presenciales deben suspenderse y en la medida en que pasen a Fase 2 o siguiente, las clases presenciales pueden reiniciarse. Durante el mes de marzo, 4.581 establecimientos de educación escolar tuvieron clases presenciales al menos un día de ese mes, lo que representa el 52 por ciento de los que tuvieron esta posibilidad, porque estuvieron alguna vez en Fase 2 o siguiente durante ese periodo".

"El 49 por ciento del total de los establecimientos educacionales del mundo escolar del país tuvo actividades presenciales durante ese periodo", recalcó.

El Mineduc indicó que sólo un 2,25 por ciento de los recintos registró brotes y que se mantuvo el nivel de contagios entre 9,2 y 12,2 casos por cada 100 mil personas.

Al ser consultado sobre la cantidad de estudiantes contagiados, Figueroa aseguró no tener ese dato, ya que según su punto de vista los contagios se realizan en instancias de carácter social.

Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, respondió: "señor ministro, los padres, las madres y los apoderados no creen que las escuelas no sean foco de contagio, como usted lo dice, por eso no han enviado y no enviarán los niños a la escuela y por eso es que lo invitamos a sacar lecciones de lo que ha ocurrido, a asumir sus fracasos para poder enmendarlos, pero por sobre todo a entender que la vida y la salud de las comunidades educativas debe ser siempre lo primero y lo prioritario, no las estadísticas".

Díaz llamó a "no vanagloriarse con que tenemos mil o dos mil escuelas abiertas, si sabemos que a esas escuelas no va ningún niño, ninguna niña".