Ministro Paris e indagatoria por decesos: El Minsal no se ha negado a colaborar con la justicia

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que su cartera está dispuesta a colaborar con la investigación que lleva el Ministerio Público contra distintas autoridades del Gobierno por la presunta desinformación de cifras de fallecidos por Covid-19.

Esto pese a que, en el marco de la indagatoria que surgió por la querella puntual del senador Alejandro Navarro (PRO) en la materia, el Minsal negó a Fiscalía el acceso a correos del ex titular, Jaime Mañalich, de su entonces jefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y de la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Sin embargo, Paris explicó en Lo que Queda del Día que, cuando se presentaron los funcionarios a realizar la incautación "en el Ministerio de Salud existe un equipo jurídico, y la petición en ese momento no era atendible, en parte por el riesgo sanitario, y en parte por la oportunidad en la cual se solicitó".

"Dentro del margen de la ley rechazamos esa solicitud, pero sabiendo que ellos podían acudir a la Corte Suprema. Si acuden y la Corte Suprema ordena entregar todos esos registros, lo voy a entregar, yo voy a colaborar... No digo yo, el Ministerio de Salud tiene como obligación colaborar con la justicia, nadie se ha negado a eso", aseguró.

[En vivo] Ministro Paris y la frustrada incautación de documentos en investigación al Gobierno por decesos: Si la Corte Suprema ordena que se entregue ese registro lo vamos a entregar #CooperativaEnCasa https://t.co/6ZnWExBH0S — Cooperativa (@Cooperativa) September 17, 2020

De acuerdo a La Tercera PM, el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, ya recurrió al máximo tribunal para zanjar esta controversia, y señaló que la negativa del Minsal no tiene fundamentos.



Por tanto, el ministro relató el procedimiento realizado en esa jornada, en que "llegó un fiscal con la PDI a pedir sin ningún aviso -y después los abogados me informaron que deberían haber avisado- a pedir la obtención de esos datos. Los mismos abogados del Ministerio me dijeron que eso no se puede entregar, y yo firmé una carta diciendo 'por el momento, no se puede entregar'. No nos hemos negado a entregarlos".



Respecto al propio objeto de la investigación de la Fiscalía, Paris afirmó que "no hubo ningún ocultamiento" en los datos oficiales de la pandemia: "lo que yo hice un tiempo después de asumir es ir cambiando la metodología. Originalmente se informaban los fallecimientos de una manera; después incorporamos las cifras del DEIS, ahí hubo un aumento de mil casos de un día para otro; y para transparentar más los datos, dos veces por semana publicamos los casos probables".



"Yo he transparentado toda la información, y así lo reconoció la OMS, así lo reconoció la OPS, y la publicación The Economist calificó a Chile entre los cinco países del mundo que tienen la estadística más transparente en relación a los temas del Covid-19", precisó.