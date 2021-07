Minsal pide a rezagados no acudir a los vacunatorios esta semana

En medio de la escasez de dosis disponibles de la vacuna Pfizer-BioNTech que se arrastra desde la semana pasada, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, llamó que los rezagados no acudan a los vacunatorios esta semana y que sí lo hagan los grupos correspondientes al calendario actual.

La autoridad sanitaria aseguró que el 16 de agosto arribará otro cargamento con la vacuna que es exclusiva para los grupos etarios que deben acceder a esta dosis, según el calendario de vacunación del Ministerio de Salud.

"Esta semana hemos priorizado las segundas dosis, por lo tanto que vacunen a las personas que les corresponde esta semana. También están priorizando a los niños de 12 a 17 años con comorbilidades que no lo han hecho hasta el momento", agregó la subsecretaria.

"Hacemos un llamado a aquellas personas que son rezagados y que no lo han hecho en el momento indicado por su calendario, que no acudan a los vacunatorios en esta semana", sentenció Paula Daza.

Lo anterior se dio en medio de las preocupaciones de aquellas personas que asistieron para recibir la inoculación, pero que debido a la escasez de Pfizer no pudieron acceder a la vacuna y quedaron rezagadas.

Desde los municipios tuvieron que dar respuesta según la cantidad de dosis recibidas y según las personas que han enfrentado situaciones similares con respecto a la vacunación.

El alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, acusó que "la comunicación con el Ministerio ha estado muy deteriorada" y que no pueden generar certezas.

"Se hace imposible sostener la continuidad del proceso de vacunación al no tener un abastecimiento fluido y constante de esta vacuna que corresponde exclusivamente al actual grupo etario(...)", sentenció la autoridad comunal.

El infectólogo Miguel O'Ryan señaló que, respecto a los rezagados, "uno no puede forzar a las personas a vacunarse los que a esta altura no lo han hecho, a pesar de que no logran comprender la importancia de ello, pero en la medida que hay grupos que se resisten, hay que avanzar con los otros grupos y que son los jóvenes, así que esto queda supeditado a limitaciones de suministro de vacunación que pueden ocurrir de forma momentánea como hemos ido viendo, y eso causa problema, pero bueno, también hay que ser comprensivo".

LLEGARÁN MÁS DE UN MILLÓN DE DOSIS

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció esta jornada en el balance televisivo que durante lo que queda de este mes y en agosto llegarán un total de "un millón 205 mil dosis de Pfizer, para tranquilidad de las personas que están esperando vacunarse".

En detalle, "el miércoles 28 de julio se van a recibir 299 mil dosis de vacunas Pfizer, es decir, durante esta misma semana, por lo tanto, el jueves también vamos a tener una gran disponibilidad de vacunas Pfizer. La semana del 2 de agosto, 281 mil dosis de Pfizer nuevamente; la semana del 9 de agosto, 201 mil dosis de Pfizer nuevamente, y la semana del 16 de agosto, 217 mil dosis de Pfizer".

Mientras que de la vacuna Coronavac, del laboratorio Sinovac, en los próximos días arribarán un millón más de dosis.