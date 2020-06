Nueva Zelanda volvió a la normalidad tras creer haber eliminado el Covid-19

Nueva Zelanda recuperó desde este martes la normalidad tras, según el gobierno, eliminar el coronavirus de el Covid-19 dentro de sus fronteras y con una gestión de la pandemia efectiva y temprana, que solo ha causado 22 muertos.

"Tenemos la confianza de haber eliminado la transmisión local del virus en Nueva Zelanda", dijo el director general de la Sanidad neozelandesa, Ashley Bloomfield, en una rueda de prensa en Wellington, al recalcar que su país lleva 18 días consecutivos sin ningún nuevo caso.

Mientras Europa comienza a abrirse tras esta pandemia sin haber derrotado al coronavirus- que ha infectado a más de 7 millones de personas en el planeta, incluyendo a más de 400,000 muertos, Nueva Zelanda lo hace con un país libre de Covid-19.

Al enterarse el lunes de que Nueva Zelanda ya no tenía casos activos entre sus 5 millones de habitantes, la primera ministra laborista, Jancinda Ardern, contó a periodistas que hizo "una pequeña danza" con su hija Nee de dos años en el salón de su casa.

En la primera jornada del nivel 1 en Nueva Zelanda, casi todos los negocios operaron hoy con normalidad y sin las restricciones de distancia física entre las personas que han marcado la vida durante la pandemia.

Uno de los aspectos clave de esta "nueva normalidad" es el uso de un código QR que hay que escanear con el teléfono móvil a la entrada y salida de los negocios y permite a las autoridades un rápido rastreo si surge un nuevo brote.

"Un pícaro whisky de media noche para marcar el comienzo del Nivel 1. Gracias inmensas a los muchos científicos que dieron un paso adelante y apoyaron la respuesta!", escribió en un tuit Juliet Gerrard, jefa de los consultores científicos de Ardern.

