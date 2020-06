Nuevo ajuste del Minsal elevará los casos de Covid-19 a más de 215 mil

El jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, anunció un ajuste en las cifras de los casos totales de Covid-19 debido a contagios que no fueron notificados como positivos durante el transcurso de la pandemia.

Durante el balance diario de las autoridades, Araos informó que este miércoles se agregarán a las cifras oficiales 31.412 nuevos casos, los que se sumarán a los 184.449 contagios que se informaron este martes.

Así, de forma aún extraoficial, ya que serán oficializados este miércoles en el balance diario, los casos totales en el país desde el inicio de la pandemia ya se empinan a los 215.861 contagios.

"Después de un largo camino trabajando junto con la red de laboratorios de todo país, que son más de 80, hemos logrado consolidar una base de datos para tener otra fuente que nos permite buscar o intentar encontrar aquellas personas que teniendo un examen positivo no habían sido incluidas en nuestra base de datos porque o no fueron notificados o no fueron cambiados sus estados de sospechoso a confirmados", dijo Araos.

El jefe del Departamento de Epidemiología explicó que se trata de casos que se han registrado durante toda la pandemia y que se informará su ubicación tanto en el tiempo correspondiente, como en el lugar.

"Esos 31.412 casos es un número de sujetos que se distribuyen a lo largo de todo el periodo pandémico, es decir, no son enfermos de hoy ni de ayer. Por supuesto que hay algunos que están en el periodo actual y ese desglose, para que sepan en detalle donde se ubican en el tiempo y con la desagregación geográfica correspondiente la vamos a ir haciendo de forma paulatina", detalló Araos.

"Mañana vamos a informar un total de casos que va a ser el total acumulado que va a incluir a estos 31 mil además de los casos nuevos, por lo tanto mañana va a haber un salto en el número total de casos y el viernes, en el informe detallado de Epidemiología va a estar el desglose por tiempo y lugar", añadió.