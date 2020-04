"One World: Together at Home" hizo historia al reunir a músicos en ayuda de los trabajadores de la salud

Prometía ser un evento histórico y lo fue con ocho horas de transmisión ininterrumpida en la que los artistas más destacados de la música a nivel mundial se unieron en "One World: Together at Home" para reunir fondos y apoyar a los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del coronavirus.

Dividido en dos bloques, el primero fue de seis horas donde cerca de 50 músicos, como Adam Lambert, Liam Payne, Luis Fonsi, Juanes, Michael Bublé y The Killers, interpretaron canciones desde sus hogares donde cumplen cuarentena.

El segundo bloque era el más esperado al tener a los artistas más estelares durante dos horas, comenzando con Lady Gaga, principal impulsora de esta iniciativa global junto a la Organización Mundial de la Salud y la ONG Global Citizen.

Paul McCartney con "Lady Madonna", Elton John desde su hogar, Shawn Mendes y Camilla Cabello interpretando la clásica "What a Wonderful World" y los integrantes de The Rolling Stones, uno de los nombres más esperados, aparecieron cada uno desde sus casas para tocar su éxito "You Can't Always Get What You Want".

Junto con las presentaciones musicales también aparecieron Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel como conductores del bloque estelar, junto con mensajes de estrellas como Beyoncé, Ellen DeGeneres, Michelle Obama, Oprah Winfrey y Priyanka Chopra Jonas.

"One World: Together at Home" tuvo una parte final con una actuación de Taylor Swift y la despedida con una canción interpretada desde sus propios hogares por parte de Lady Gaga, Celine Dion, John Legend, Andrea Bocelli y Lang Lang.

La iniciativa logró recaudar hasta el término del show unos 50 millones de dólares que serán otorgados a la salud para enfrentar la pandemia de coronavirus.