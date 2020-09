ONU pide "aprender de los errores" tras llegar al millón de muertos por Covid-19

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este lunes la "escalofriante" cifra de muertos por Covid-19, que ya ha alcanzado el millón de personas en todo el mundo, y urgió a "aprender de los errores" para poder superar la pandemia.

"Nuestro mundo debe hoy lamentar una cifra atroz: la pérdida de un millón de vidas como consecuencia de la pandemia de Covid-19", señaló Guterres en un mensaje en video.

"Eran padres y madres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, amigas, amigos y colegas", recordó el jefe de Naciones Unidas, que destacó además cómo "el dolor se ha visto multiplicado por lo despiadado de esta enfermedad", con las familias alejadas del lecho de los enfermos y, en muchos casos, sin poder despedirse.

