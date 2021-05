El ministro de Salud, Enrique Paris, desestimó las críticas del Colegio Médico al Pase de Movilidad, llamando a proponer cosas "positivas" y cuestionando las malas proyecciones sobre el avance de la pandemia.

En una actividad realizada durante la mañana de este martes en Providencia, la autoridad pidió que "por favor propongan cosas positivas y que no basen todo en criticar. Para contestarle al secretario del Colegio Médico, propongan algo. ¿Por qué la gente no va a poder tener la libertad de elegir? No es obligación, no es chipe libre".

"Nosotros no hemos visto visos de que haya un gran aumento de casos (...) le haría la misma pregunta, ¿de dónde saca la información? Yo estoy viendo que hay un aumento en los casos, estamos viendo que hay un aumento en los casos, eso es innegable, hoy día vamos a tener menos casos", puntualizó.

Para el ministro "no estamos viendo que este aumento vaya a durar tanto como duraron otros aumentos en el pasado".