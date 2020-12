PDI en alerta por posible "actividad delictiva" en torno a las vacunas: "Es un tema de seguridad nacional"

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, se reunió este viernes con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y su par de Salud, Enrique Paris, para analizar la "alerta naranja" emitida por Interpol ante la distribución de vacunas contra el Covid-19.

La agencia policial internacional lanzó el miércoles un mensaje de alerta a sus 194 países miembros, entre ellos Chile, para que se preparen a la emergencia de la posible actividad delictiva en torno a las dosis, que pueden ser aprovechadas por el crimen organizado.

En una "alerta naranja", Interpol señala el riesgo de que haya falsificaciones, robos y publicidad ilegal de las vacunas contra el coronavirus, que está previsto que empiecen a distribuirse en las próximas semanas.

Un riesgo que pone en relación con el "comportamiento criminal oportunista y depredador" que ya se ha detectado en torno a la pandemia.

Por eso, la organización internacional insiste en que será fundamental la identificación de páginas web que venden productos falsificados, así como la coordinación entre los organismos sanitarios y los encargados de que se cumpla la ley.

📣 BREAKING: INTERPOL has issued a global alert to law enforcement across its 194 member countries warning them to prepare for organized crime networks targeting #COVID19 vaccines, both physically and online.



