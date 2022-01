Peak histórico: Chile registra 18.446 casos en un día

Chile registró un peak histórico de casos nuevos al llegar a los 18.446 contagios en las últimas 24 horas, alcanzando además una positividad de 17,81 por ciento, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 71 y 312 por ciento para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, una región disminuye sus casos en la última semana y ninguna en los últimos 14 días.

Las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Arica y Parinacota, Magallanes y Antofagasta.

"Estamos informando en Chile la cifra de casos confirmados más alta registrada en nuestro país. Si nos fijamos en la velocidad de aumento de casos podemos ver una disminución, dado a que el R efectivo ha caído en las últimas mediciones. Pese a esto, quiero advertirles, que el indicador sigue estando sobre 1, lo que demuestra que el brote sigue en expansión. Lo que ha disminuido es la velocidad de crecimiento", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.

En tanto, la región de Arica y Parinacota tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Tarapacá y Antofagasta.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.020.082. De ese total, 68.142 pacientes se encuentran en etapa activa.

De acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron cuatro fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 39.547 en el país.

A la fecha, 418 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 311 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 307 camas críticas disponibles.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, el Ministerio de Salud dispone de 48 recintos de hospedaje, con 4.689 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 67 por ciento, quedando un total de 1.180 camas disponibles para ser utilizadas.

Para mayor información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al Fono 800 371 900.

Informe Diario #COVID_19 - 26 de enero



🔸 18.446 casos nuevos

🔸 68.142 casos activos

🔸 4 fallecidos registrados (39.547 en total)

🔸 17,81% positividad nacional

🔸 91.398 exámenes 24 hrs (29.318.270 en total)

🔸 307 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/yBw0AC9Wjz — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 26, 2022

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA VACUNACIÓN?

El Ministerio de Salud, además, informó que ayer martes 25 de enero, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, se han administrado 46.365.307 dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el país.

Respecto de la población objetivo de 15.200.840 de personas, que considera a personas de 18 años y más, se han aplicado 13.787.116 primeras dosis, 13.510.070 segundas dosis, y 574.046 dosis única.

De este segmento de la población, un 94,48% (14.361.159) ha recibido una única y primera dosis, y un 92,65% (14.084.113) completó su esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2.

En cuanto a las dosis de refuerzo ayer se administraron 25.709 dosis, de las cuales 22.354 corresponde a personas de 18 años y más, y 3.355 entre 3 y 17 años.

ATENCIÓN PRIMARIA ANTE LA AVALANCHA DE CASOS

El epidemiológo y académico de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, señaló que la "avalancha" de casos puede producir importantes crisis en la atención primaria de salud.

"Por supuesto que una avalancha de este nivel de contagio no era soportable por la capacidad de testeo vía PCR que tiene Chile. El problema que se nos puede venir -y yo creo que se va a dar- es que como esta cepa en general cursa en forma sintomática, vamos a ver que los niveles de atención primaria podrían verse muy estresados", señaló Cavada.

¿TEST DE ANTÍGENOS EN CASO DE EMERGENCIA?

El infectólogo Ignacio Silva explicó que "si una persona tiene síntomas respiratorios, lo más probable es que tenga Covid. Para confirmarlo uno puede aplicar un test de antígeno: si la persona tiene síntomas y el antígeno es negativo, no necesariamente descarta un cuadro de Covid. La recomendación es repetir el exámen a los días o hacerse una PCR".

"Si la persona no tiene síntomas y se realiza un test de antígeno y resulta negativo esto no descarta la enfermedad. Puede ser que en ese momento no esté cursando con Covid o sea un falso negativo", agregó el experto.