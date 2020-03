Piñera: Arrendar Espacio Riesco le cuesta menos a Chile que pagar el sueldo de un parlamentario

El Presidente Sebastián Piñera enfrentó este domingo la polémica por el supuesto alto costo que tiene para el Gobierno el arriendo de Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba; sitio que fue habilitado como recinto sanitario para atender a personas afectadas por coronavirus.

"El costo de Espacio Riesco al mes para Chile es menos que lo que cuesta un parlamentario al mes a nuestro país", respondió el Mandatario, en entrevista con Chilevisión Noticias y CNN Chile, a los legisladores que han criticado el alquiler del centro de eventos particular.

Según explicó el Ministerio de Salud, el Ejecutivo paga 0,2 UF mensuales por metro cuadrado, por el arriendo de 3.000 metros cuadrados. Vale decir, 600 UF por los 3.000 metros: aproximadamente 17 millones de pesos al mes, lo que dista de las cifras divulgadas a través de redes sociales, que incluso hablaban de un pago por sobre los mil millones de pesos.

Piñera señaló que igualmente se están preparando otros lugares para adaptarlos como centros hospitalarios, como el Hotel O'Higgins, en Viña del Mar, pero comentó que "para tener enfermos no es cualquier lugar el adecuado. Tiene que tener condiciones, climatología para que cuando venga el invierno so se mueran de frío los enfermos, tiene que tener servicio de alimentación, de transporte de energía, y por lo tanto, no es cualquier lugar".

En los 3.000 metros cuadrados del Espacio Riesco dispuestos como hospital de campaña hay capacidad para atender a 800 personas contagiadas de coronavirus que necesitan respiración artificial.

El recinto actualmente tiene 200 camas instaladas y se espera llegar a 800, "incluso más", aseguró el Jefe de Estado.

Además, Piñera estableció que "el peak del coronavirus se va a alcanzar entre fines de abril y principios de mayo (...) Espero que cuando se inicie el invierno estemos en la parte decreciente de la pandemia".

Asimismo, comentó que este es el momento más difícil que ha debido enfrentar como Presidente y lo comparó con el terremoto del 27 de febrero de 2010: "Esta es la pandemia más grande que ha enfrentado el mundo, afortunadamente nos preparamos con tiempo".

"Hay alcaldes que se quejan por todo"

Al ser consultado sobre el rol de los alcaldes en esta emergencia, Piñera valoró el papel que cumplen, afirmando que son "la primera línea del Estado frente a las personas, y por tanto escuchamos con mucha atención la voz de los alcaldes, pero aquí no se pueden tomar medidas en forma aislada".

Ante las insistentes solicitudes de los jefes comunales de extender la cuarentena al resto del país, el Mandatario dijo que "hay que escuchar la voz de los expertos con toda la información arriba de la mesa, midiendo todas las consecuencias. Si hubiéramos aplicado todas las recomendaciones que hemos escuchado los últimos meses, las consecuencias serían peores de las que tenemos hoy".

Ante el emplazamiento del alcalde de Puente Alto, Germán Codina (Renovación Nacional), quien denunció que los resultados de los exámenes de Covid-19 llegan con una semana de retraso a su comuna, el Presidente aseguró que "hay alcaldes que se quejan de todo" .

"Hemos hecho aproximadamente 28 mil test, Chile es de los países que va más adelantado en materia de hacer test", aseveró.

Asimismo, Piñera se refirió a la polémica que generó en las últimas horas la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien anunció el sábado por la noche la muerte de una persona por coronavirus en su comuna, lo que fue desmentido por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el Hospital de Carabineros.

El Jefe de Estado indicó que "esto es muy delicado", y añadió que "decir que una persona murió de coronavirus siendo que no era verdad produce mucho daño".