Piñera habló con el líder del Consejo Europeo sobre un "tratado internacional para prevenir pandemias"

Sebastián Piñera y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sostuvieron una reunión para impulsar un tratado sobre pandemias y mejorar la preparación mundial frente a crisis sanitarias.

A través de redes sociales, ambas autoridades dieron a conocer la reunión que sostuvieron vía videoconferencia, que catalogaron como "fructífera".

La idea es "elaborar e impulsar un Tratado Internacional que mejore la capacidad del mundo para prevenir y enfrentar Pandemias Sanitarias. Las enseñanzas del Coronavirus demuestran que este Tratado es urgente y necesario", sostuvo Piñera.

Por su parte, Michel señaló que "esperamos establecer un Tratado sobre pandemias a fin de mejorar la preparación, la resiliencia y la recuperación mundiales. Chile y la UE son socios con ideas afines y estamos decididos a fortalecer aún más esta asociación".

Just talked to President @sebastianpinera of Chile 🇨🇱



Looking forward to establishing a Treaty on pandemics in order to improve global preparedness, resilience and recovery.



Chile & EU are like-minded partners and we are determined to make this partnership even stronger. pic.twitter.com/Hqt9nG3K35