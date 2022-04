¿Podrán los colegios liberar el uso de mascarillas durante los recreos?

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, explicó en El Diario de Cooperativa bajo qué condiciones los colegios podrán liberar el uso de mascarilla durante los recreos desde el jueves cuando en todo Chile comience a regir el nuevo plan Paso a Paso que mantendrá a la mayoría de las comunas en fase verde y otras pocas en amarillo.

Desde mañana, en todo el país, se podrá andar sin mascarilla en espacios abiertos donde se pueda mantener un distanciamiento de un metro, por lo que muchos apoderados preguntaron en redes sociales si en los recreos los niños podrían liberarse del denominado "barbijo".

Hoy, en Cooperativa, el subsecretario explicó que "los recreos no en todos los lugares son idénticos. Hay escuelas en donde efectivamente existen patios con lugares abiertos, con buena ventilación donde hay suficiente espacio, pero también hay muchas escuelas en el país donde la infraestructura no es la ideal y los patios son lugares techados con poca ventilación donde no hay posibilidad de distanciamiento".

"El mensaje general es que donde haya un patio donde el espacio es abierto y hay suficiente metraje donde los niños puedan tener distanciamiento por grupos, se puede liberar el uso de mascarilla durante las fases verde y amarilla del paso a paso, pero donde hay lugares en que no (se dan estas condiciones) la sugerencia de uso de mascarilla se mantiene", precisó la autoridad.

FEDETUR ADVIERTE LETRA CHICA EN APERTURA A VIAJEROS

Otra medida que debutará mañana en el marco del plan Fronteras Protegidas es que todo el país estará en "Alerta Nivel 1", y tanto la homologación de vacunas como el PCR negativo serán documentos voluntarios para viajeros no residentes.

La vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, Helen Kouyoumdjian, alertó que "es una noticia que se puede ver positiva, sin embargo, un turista extranjero, al llegar al país, si no tiene sus vacunas homologadas, no puede acceder al pase de movilidad, y por lo tanto, no puede entrar a un restaurante o tomar un tour".

"Estamos todavía en una situación muy compleja, donde seguimos pidiendo al Gobierno el fin a la homologación de vacunas", ratificó.